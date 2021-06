Het World Rally Championship (WRC) organiseert komend weekend voor het eerst sinds 2002 weer een officiële WK Rally in Kenia, waarmee de fameuze Safari Rally na een afwezigheid van 19-jaar terugkeert op de WK-kalender. De Safari Rally is echter niet de enige opmerkelijke comeback komend weekend: De 91-jarige Sobieslaw Zasada zal er ook weer achter het stuur kruipen van een rallyauto.

Zasada werd in 1966, 1967 en 1971 Europees kampioen rallyrijden en werd ook nog drie keer tweede in het EK. In 1967 leverde het hem in eigen land de titel ‘Sportpersoonlijkheid van het Jaar’ op. Zasada was in zijn actieve jaren fabrieksrijder voor Steyr Puch, Porsche, BMW en Mercedes-Benz. Komend weekend zal hij in Kenia achter het stuur kruipen van een Ford Fiesta Rally3, die wordt ingezet door het team van M-Sport Polen.

In zijn klasse zal Zasada het komend weekend vooral op gaan nemen tegen rijders die zo’n 70 jaar jonger zijn dan hem. Of hij het podium haalt is dan ook nog maar de vraag, maar de geschiedenisboeken haalt Zasada in elk geval wel: met zijn 91 jaar wordt hij namelijk de oudste WRC-deelnemer ooit, waarmee hij het vorige record van Leif Vold-Johansen uit 1994 overtreft. De Noor reed dat jaar op 82-jarige leeftijd de WK Rally van Monte-Carlo.

In tegenstelling tot het merendeel van zijn concurrenten heeft Zasada wel al de nodige wedstrijdervaring op het Keniaanse gravel. De Pool nam namelijk al acht keer eerder deel aan de Safari Rally, met een tweede plek in 1972 in een Porsche 911S als beste resultaat. Zasada stond 24 jaar geleden voor het laatst aan de start van een officiële WK Rally, toen hij samen met zijn vrouw Ewa in een Mitsubishi Lancer twaalfde werd in Kenia. Komend weekend zal landgenoot Tomasz Boryslawski naast hem plaatsnemen als navigator.

Sobiesław Zasada, Safari Rally 1997 Photo by: Sobieslaw Zasada Archives

“Natuurlijk gaat dit een enorme uitdaging worden. Het is puur en alleen mijn doel om de eindstreep te halen”, blikt Zasada vooruit op zijn avontuur. “Ik heb de Safari altijd al een fantastische rally gevonden. Ik keer er nu terug omdat ik heel benieuwd ben hoe de rally er tegenwoordig uitziet. Het gaat voor mij allemaal om de uitdaging.”

Tijdens zijn eerste deelname in Kenia was de Safari Rally nog een marathon van 6.000 kilometer die de deelnemers over vijf dagen moesten zien te voltooien. Dit weekend zal de totale lengte slechts 320 kilometer bedragen, verdeeld over 18 klassementsproeven. “In die tijd waren het heel lastige rally’s. De langste Safari Rally in 1972 was 6.480 kilometer lang. Ik werd toen tweede”, vervolgt Zasada. “De winnaar lag toen negen uur achter op het verwachte tijdschema. Ik reed drie dagen en nachten onafgebroken achter elkaar. Het drinken van thee sleepte me er toen doorheen. Die rally’s waren denk ik drie of vier keer zwaarder dan de huidige rally’s als het aankomt op uithoudingsvermogen en fitheid.”

De Safari Rally gaat komende donderdag van start met een shakedown. De eerste getimede klassementsproef staat vrijdag op het programma.

Sobiesław Zasada, Tomasz Borysławski, Ford Fiesta Rally3