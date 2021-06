Ogier breidt WK-leiding uit met comfortabele zege op Sardinië

Ogier kreeg zaterdagochtend de leiding in de schoot geworpen na een crash van Hyundai-coureur Ott Tanak, die voor het tweede WRC-weekend op rij in leidende positie de strijd moest staken. Nadat zaterdagmiddag ook de tweede Hyundai van Dani Sordo uit de rally crashte was het aan Ogier de taak om de boel vooraan te controleren en zijn riante voorsprong op Toyota-stalgenoot Elfyn Evans te controleren.

De eerste plek van Ogier kwam in de vier resterende klassementsproeven op zondag niet meer in gevaar. Met een voorsprong van 46 seconden leverde het Ogier zijn 52ste overwinning op in het WRC en tekende hij samen met navigator Julien Ingrassia voor Toyota’s eerste zege WK-zege op Sardinië.

Tekst gaat verder onder de video

Highlights WK Rally Sardinië: Zondagochtend

Evans bezorgde Toyota meteen een 1-2, maar de Brit verloor in de afsluitende Power Stage wel nog kostbare seconden toen zijn Yaris was stilgevallen. Evans kreeg zijn Toyota echter weer aan de praat en stelde daarmee alsnog de tweede plek veilig, met een marge van 19 seconden naar Thierry Neuville op de derde plek.

Toyota’s Takamoto Katsuta evenaarde zijn beste WRC-resultaat met een vierde plek. De Japanner was daarmee tevens de laatst overgebleven WRC-auto aan de finish, in een rally die een ware slijtageslag bleek voor de bolides. Jari Huttunen finishte vijfde overall, wat hem de zege bezorgde in de WRC2-klasse.

Het WRC-kampioenschap gaat aan het eind van deze maand verder met de rentree van de Safari Rally in Kenia, die van 24 tot en met 27 juni wordt verreden. Ogier reist met 11 punten voorsprong op Evans als WK-leider af naar Afrika. Neuville staat derde op 29 punten achterstand.

Uitslag WK Rally Sardinië