Ogier wint Safari Rally na indrukwekkende comeback

Het prachtige decor van de Safari Rally bleek dit weekend een ware slijtageslag voor mens en machine. Zo verloor titelverdediger Sebastien Ogier op vrijdag al direct tweeëneenhalve minuut door een probleem met de ophanging van zijn Toyota. De problemen waren echter een stuk groter voor stalgenoot Elfyn Evans, die al vroeg uit de rally lag na een aanvaring met een rotsblok. In diezelfde klassementsproef ging het ook mis voor Dani Sordo, die na een foutje op hoge snelheid in een greppel belandde met zijn Hyundai.

Drama voor Neuville

Thierry Neuville kende ondanks een lekke band een betere start. Tussen de giraffen en zebra’s door schreef de Belg dertien van de achttien klassementsproeven op zijn naam, waardoor hij zondag met bijna een minuut voorsprong begon aan de slotdag. In het zicht van de haven ging het vervolgens echter mis voor Neuville: in de eerste proef van de dag kwam de Hyundai-rijder stil te staan met een kapotte schokbreker. De schade bleek niet te repareren, waardoor Neuville de zege in Kenia alsnog aan zijn neus voorbij zag gaan.

Door het wegvallen van Neuville kwam Toyota’s Takamoto Katsuta verrassend aan de leiding te liggen. De Japanner werd echter op de hielen gezeten door Ogier, die het tijdverlies van vrijdag volledig had weggepoetst en in de voorlaatste proef de leiding overnam. De zevenvoudig wereldkampioen wist vervolgens nog een gat van 21,8 seconden te slaan, om daarmee voor het eerst in zijn carrière de Safari Rally op zijn naam te schrijven.

Katsuta maakte er met een tweede plek een 1-2 van voor Toyota, waarmee de Japanner ook tekende voor zijn allereerste podiumfinish in het WRC. Ott Tanak maakt op ruim een minuut achterstand het podium compleet. De Est scoorde ook nog vijf bonuspunten door de afsluitende power stage als snelste af te leggen.

Adrien Fourmaux scoorde mede dankzij zijn allereerste etappezege in het WRC een vierde plaats. M-Sport-teamgenoot Gus Greensmith maakte als laatste van de WRC-rijders de top-vijf compleet.

Ogier slaat gat in WK-strijd

Met zijn vierde overwinning van het seizoen en de problemen van zijn titelrivalen heeft Sebastien Ogier nu een riante voorsprong opgebouwd in de strijd om het kampioenschap. De Fransman reist met 34 punten voorsprong af naar Estland, waar halverwege juli de volgende WK Rally wordt verreden.