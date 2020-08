VIDEO: Van Eerd en Laurent betrokken bij zware crash in Spa

Frits van Eerd leek in de gele wagen van Racing Team Nederland de aankomende Signatech Alpine van Thomas Laurent niet te kunnen zien. Laurent probeerde binnendoor te glippen door de razendsnelle bocht van Blanchimont, maakte contact met de Nederlandse wagen en ging zwaar de bandenmuur in. Van zijn wagen bleef niet veel meer over, maar gelukkig bleef de monocoque van Laurent intact en komt de jonge Fransman ongedeerd weg.

