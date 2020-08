WEC Spa: Rebellion verslaat Toyota voor de pole

Menezes en Nato kwamen tot een gemiddelde beste tijd van 1.59.577 in de Rebellion #1 R-13, waarmee ze overigens in elke sessie al bovenaan stonden. De beste Toyota, de #8 TS050 bestuurd door Kazuki Nakajima en Brendon Hartley, moest acht tienden toegeven. Mike Conway en Kamui Kobayashi kwalificeerden zich als derde in de zusterwagen op 1,4 seconde. ByKolles was nog eens van de partij en was vierde met de ENSO CLM P1/01 van Tom Dillmann, Oliver Webb en nieuwe man Bruno Spengler.

In LMP2 kende Racing Team Nederland een lastige kwalificatie. Het team van Jumbo-topman Frits van Eerd, Giedo van der Garde en Job van Uitert verloor drie keer een snelle tijd wegens het overschrijden van de track limits en start zaterdag als negende in klasse. United Autosports duo Paul di Resta en Phil Hanson pakten overtuigend de pole met hun Oreca 07 op Michelins.

Porsche veroverde de pole in GTE Pro en GTE Am. In de Pro-klasse waren Kevin Estre en Michael Christensen vier tienden sneller dan de Aston Martin van thuisrijder Maxime Martin en Alex Lynn. In de Am-klasse was de pole voor Matt Campbell en Christian Ried in de #77 Dempsey-Proton Racing Porsche.

Prototype kwalificatie:

GTE kwalificatie: