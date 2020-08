WEC Spa: Toyota pakt soevereine dubbelzege in de regen

Door de flinke succeshandicap moesten de twee hybridewagens van Toyota de pole aan de privateer-LMP1 van Rebellion laten, maar in de regen kwam hun voordeel van de hybridemotor al snel bovendrijven. Met de vierwielaandrijving heeft de Toyota het makkelijker om op een nat wegdek vermogen op het circuit over te brengen en dat stuwde Conway, Lopez en Kobayashi naar een overwinning met 34 seconden voorsprong op de zusterwagen van Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima en Brendon Hartley.

Rebellion-trio Bruno Senna, Gustavo Menezes en Norman Nato kwam uiteindelijk op een ronde achterstand als derde over de finish.

De wedstrijd werd ontsierd door een zware crash van Thomas Laurent in de Signatech Alpine LMP2. Laurent maakte contact met Frits van Eerd in de auto van Racing Team Nederland en ging hard de banden in bij Blanchimont, maar bleef wonderwel ongedeerd.

United Autosports pakte andermaal de zege in de klasse met Paul di Resta, Phil Hanson en Filipe Albuquerque in de #22 Oreca. Racing Team Nederland, dat lang aan de leiding reed, was uiteindelijk derde.

GTE: Wereldkampioenen van Porsche winnen

Porsche-duo Kevin Estre en Michael Christensen behaalde de eerste zege van het seizoen nadat ze de twee auto's van Aston Martin wisten te verslaan. Estre en Christensen timeden hun overstap naar slicks perfect. Thuisrijder Maxime Martin en Aston-collega Alex Lynn gingen in de slotfase nog van de baan en moesten binnenkomen voor extra brandstof, waardoor zij naar de derde plaats zakten achter teamgenoten Nicki Thiim en Marco Sorensen. In GTE Am was de zege voor de AF Corse Ferrari van Nicklas Nielsen, François Perrodo en Emmanuel Collard.

Uitslag WEC 6 uur van Spa