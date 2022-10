Isotta Fraschini mikt met Hypercar op WEC 2023

De eigenaren van het zeer oude merk, dat zich voor de Tweede Wereldoorlog bezighield met het maken van luxe-auto’s, werken samen aan een project met Michelotto. Michelotto is al jaren de partner van Ferrari in het GT-racen. In februari volgend jaar moet de hybride Isotta Fraschini voor het eerst meters maken. Bij de 6 uur van Spa-Francorchamps staat het racedebuut gepland, om anderhalve maand later in actie te komen bij de 24 uur van Le Mans.

Het WEC-programma en de deelname aan Le Mans worden gebruikt om het merk dat sinds het einde van de jaren 40 niet meer actief is geweest, een nieuw leven in te blazen. Dat is te lezen in het statement van Isotta Fraschini. “Bij de editie van 2023 van de meest beroemde endurance-race in de wereld wordt het honderdjarig bestaan gevierd, en er zal een recordaantal auto’s mikken op de overwinning. Voor de terugkeer in het internationale circuit, kan er geen moeilijkere uitdaging zijn en Isotta Fraschini zal niet wegduiken voor deze confrontatie.”

De LMH-bolide wordt op de ‘middellange termijn’ gevolgd door een aantal wagens voor op de weg, inclusief een hypercar met twee zitplaatsen die ontwikkeld is op basis van de wagen in het WEC. De wagen wordt aangedreven met een drieliter V6 turbo-motor, met een hybride-systeem op de vooras. Deelname aan het WEC is afhankelijk van of de FIA en ACO de inschrijving goedkeuren. Volgend jaar groeit het deelnemersaantal hard in het WEC. Twee Toyota’s, twee Peugeots, twee Ferrari’s, drie Porsches en een Cadillac zijn al zeker. Daar kan nog een wagen van Glickenhaus bijkomen, en wellicht nog een klanten-Porsche, een of twee Cadillacs voor Le Mans en heel misschien ook nog de wagen van ByKolles. Welk team de wagen van Isotta Fraschini gaat runnen en welke coureurs er in moeten gaan stappen, is nog niet bekend.