Oud-F1-coureur Wehrlein in beeld voor LMDh-zitje bij Porsche

Wehrlein kwam in het verleden uit voor Sauber en Manor in de Formule 1, maar heeft zijn bakens in de autosport al enige tijd verzet. Vorige week deed hij namens Porsche Penske Motorsport mee in een meerdaagse endurance-test op het circuit van Sebring, zo heeft Motorsport.com vernomen. Het lijkt geen toeval te zijn dat Wehrlein in de Porsche 963 mocht stappen. De Duitse fabrikant heeft nog een plek vrij in de selectie van tien coureurs die uiteindelijk namens Penske Porsche Motorsport mee moet doen in het FIA WEC en het IMSA-kampioenschap.

De test van Wehrlein doet vermoeden dat Porsche overweegt hem een dubbel programma te geven voor volgend seizoen. Dit zou zeer waarschijnlijk in het WEC zijn. Afgezien van de Le Mans-testdag is er volgend seizoen geen clash tussen het endurance-kampioenschap en de Formule E. Porsche wil niet bevestigen dat Wehrlein tijdens de Sebring-test achter het stuur gezeten heeft, het merk onthult desgevraagd wel dat er negen coureurs gereden hebben tijdens de test in Florida. Gevraagd of Wehrlein een kandidaat is voor een LMDh-zitje, zegt de woordvoerder van Porsche “niet deel te willen nemen aan speculaties”.

Porsche heeft acht van de tien rijders al vastgelegd voor het fabrieksteam in de beide kampioenschappen. Felipe Nasr en Dane Cameron warden afgelopen december al aangekondigd. Eerder dit jaar voegde Porsche Andre Lotterer, Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor, Matt Campbell en Mathieu Jaminet toe aan de line-up.

Het is aannemelijk dat een van de resterende zitjes naar Nick Tandy gaat. De Le Mans-winnaar van 2015 werd vorige week niet genoemd in het programma van zijn huidige werkgever Corvette. Naast Wehrlein zou ook Frederic Makowiecki nog in de running zijn voor het laatste zitje. Ook hij heeft deelgenomen aan de vierdaagse test in Sebring.

Antonio Felix da Costa, de nieuwe teamgenoot van Wehrlein bij het Porsche Formule E-team, is naar verluidt niet in beeld voor een LMDh-zitje.