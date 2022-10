Catsburg volgend jaar met Corvette in FIA WEC

Net als bij de prototypes, waar de Hypercars de diensten van de LMP1 hebben overgenomen, verandert er de komende jaren veel bij de GT’s in het FIA World Endurance Championship en bij de 24 uur van Le Mans. Sinds 2011 wordt er in het WEC met GTE’s [GT Endurance] gereden. GTE was de vervanger van de GT2, terwijl de GT1 na 2010 niet meer bestond. GTE’s zijn dure en complexe wagens. Er waren twee klassen: de GTE Pro voor fabrieksteams, en de GTE Am voor teams met tenminste één amateurcoureur.

De laatste jaren nam de interesse in GTE’s af. Waar er in 2019 op Le Mans nog zeventien Pro-inschrijvingen waren van Ford, Aston Martin, BMW, Ferrari, Porsche en Corvette, waren daar dit jaar nog maar zeven van over. Dit komt mede door de interesse van deze merken in de nieuwe Hypercar-klasse. In de amateurklasse zijn de wagens nog wel populair, alleen het wordt steeds minder rendabel voor de merken om wagens te blijven produceren. In het Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship is men helemaal gestopt met GTE’s en wordt er nu louter met GT3’s gereden [in Amerika GTD genaamd]. Dat zijn vergelijkbare wagens qua snelheid, maar iets minder complex en duur. Vanaf 2024 maakt het WEC deze stap ook. In 2023 is de GTE Pro-klasse al weg, en zijn er dus alleen maar [semi] amateurteams.

Dan maar GTE-Am

Dat bracht Corvette in de problemen. Met de C8.R hebben ze een relatief nieuwe GTE. In de IMSA mocht hij dan weliswaar nog twee jaar mee in een omgebouwde versie, maar in het WEC leek het klaar te zijn. Niets is echter minder waar. Corvette heeft namelijk misschien wel de beste amateurcoureur ingehuurd om de C8 volgend jaar te besturen. Ben Keating is inmiddels een bekende naam in het WEC, en staat nu met een Aston Martin eerste in het huidige GTE Am-kampioenschap. Zijn teamgenoot wordt niemand minder dan Nicky Catsburg, die na een aantal seizoenen met enkele races nu een volledig jaar in het WEC gaat draaien.

Catsburg is blij met zijn stap. “Het was altijd al mijn doel om voltijds Corvette-coureur te zijn. Het was super cool om races zoals Daytona, Sebring, Le Mans en Petit Le Mans te doen, maar ik wist dat ik graag fulltime bij het team wilde zijn. Ik ben super blij en trots dat het gebeurt en dat ik me fulltime Corvette-racecoureur kan noemen. Het is een droom die uitkomt en ik kan niet wachten tot het begint.” Hij vervolgt: “WEC is een cool programma. Je mag over de hele wereld reizen en racen op gave circuits. Ben [Keating] is de beste bronzen coureur die er nu is en presteert erg goed. Ik zal GTE Pro missen omdat het leuk was om onderdeel te zijn van het racen met fabrieksteams op Le Mans, maar ik kijk er naar uit om met Ben samen te werken. Ik ken hem nu al een aantal jaren en doet het altijd fantastisch. Ik heb er zin in. Dit is een positie waarin elke coureur wil zitten.”

Zijn teamgenoot Keating ziet ook uit naar de samenwerking. “Mijn belangrijkste eis over teamgenoten is dat ik dit voor mijn plezier doe, dus ik moet het ook leuk hebben met degene met wie ik race. Ik ben een aantal jaar teamgenoot geweest van Jeroen Bleekemolen, die ook Nederlands is. Nicky was altijd in de buurt. Ik voelde altijd een goede connectie met Nicky. Ondanks dat we nooit teamgenoten zijn geweest, heb ik erg op hem gelet. Ik kan me herinneren dat hij voor het eerst een Corvette testte op Le Mans, en dat ik niet verrast was toen hij meteen de snelste tijd van iedereen neerzette. Hij is leuk om naar te kijken. Hij is extreem snel, is iemand die alle banen in het WEC kent en iemand met wie ik goed kan opschieten. Ik heb super veel zin om teamgenoten met hem te zijn!”