Hyundai maakt zich op voor Hypercar-programma in WEC en IMSA

Motorsport.com heeft vernomen dat Hyundai hard bezig is aan de ontwikkeling van een LMDh-prototype, waarmee het dus deel kan nemen aan de GTP-klasse van het IMSA SportsCar Championship en de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship. Het is nog niet bekend wanneer Hyundai zal instappen in het WEC, wel is het verlengen van het huidige regelpakket tot en met 2029 een beweegreden voor de overstap. Uiteindelijk zou Hyundai binnen drie jaren al op de startgrid moeten staan van het WEC en de 24 uur van Le Mans.

Volgens bronnen zou een Hyundai LMDh al vanaf begin 2026 in actie kunnen komen, het laatste jaar van de huidige technische regels van het World Rally Championship waaraan het Zuid-Koreaanse merk al sinds 2014 meedoet met een fabrieksteam. Hyundai Motorsport-voorzitter en teambaas Cyril Abiteboul wil niet bevestigen dat er gewerkt wordt aan een LMDh-programma, enkel dat de fabrikant 'verschillende categorieën verkent'. Gevraagd naar de geruchten over een deelname aan het WEC, stelt de voormalig Renault F1-teambaas dat Hyundai 'zijn ambitie in deze sport duidelijk wil maken'. In september zou er mogelijk een plan van Hyundai voor de lange termijn op tafel moeten liggen. "De betreffende persoon zal te zijner tijd een aankondiging doen", zegt Abiteboul tegen Motorsport.com. "Ik heb niet specifiek gezegd dat we een aantal dingen zullen aankondigen. Het eerste dat we zullen aankondigen, maar we willen het op de juiste manier doen, is ons plan voor het WRC."

Als Hyundai een LMDh zou ontwikkelen, moet het kiezen tussen vier verschillende chassisleveranciers: ORECA, Dallara, Multimatic of Ligier. Naar verluidt zou Hyundai voor dit project voor het Franse ORECA opteren. Zij hebben al ervaring met de LMDh, want zij hebben de basis geleverd voor de Acura ARX-06 en de Alpine A424. Naar alle waarschijnlijkheid zou Hyundai dan zelf een motor ontwikkelen, zoals het nu ook doet voor het WRC.

Bovendien heeft Motorsport.com vernomen dat Hyundai in gesprek is met Chip Ganassi Racing, dat na dit seizoen een punt zet achter de samenwerking met Cadillac. Ganassi heeft in Duitsland een fabriek staan voor het WEC-programma en een deal met dit Amerikaanse team zou Hyundai in staat stellen om met hetzelfde team in twee verschillende kampioenschappen te racen. Hyundai heeft al langer interesse in een grotere aanwezigheid in de sportscars en zou dat mogelijk ook nog overwegen om dat via haar Genesis-luxemerk te doen. De fabrikant is aanwezig geweest bij enkele technische werkgroepen van de FIA, waaronder een ter verkenning van de waterstofauto's van het WEC, die vanaf 2028 zouden moeten verschijnen. Hyundai zou de LMDh als een opmaat kunnen zien voor deze waterstofauto's. Het is nog niet bekend of een overstap naar de Hypercars het einde van het WRC-programma van Hyundai zou betekenen.