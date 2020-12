WEC kondigt vereenvoudigd kwalificatieformat aan voor 2021

Sinds het tweede jaar van het WEC in 2013 wordt er al gewerkt met een kwalificatiesysteem op basis van de gemiddelde rondetijd van twee rijders van een team. In eerste instantie werd van beide rijders het moyenne twee ronden genomen - dus van vier rondetijden in totaal - maar in 2015 werd dit al teruggebracht naar één ronde per rijder. Dit systeem werd echter gezien als onnodig complex. In september werd in de kwalificatie voor de 24 uur van Le Mans al afgeweken van dit principe met de introductie van het Hyperpole-format en nu wordt er met ingang van 2021 een versimpeld format geïntroduceerd.

In de WEC-kwalificatie nieuwe stijl gaat draait het om de snelste rondetijd van één coureur per auto en er worden twee losse kwalificatiesessies van tien minuten gehouden: eentje voor de Hypercar- en LMP2-klasse, de ander is voor de GTE-klassen. De GTE Am-teams zijn in het nieuwe kwalificatieformat verplicht om hun coureur met bronzen rating in te zetten. Het format wordt niet ingezet tijdens de 24 uur van Le Mans: daar blijft men werken met de Hyperpole-kwalificatie. De training wordt hierdoor opgesplitst in twee sessies, waarbij de snelste zes auto’s van iedere klasse nog een keer terugkeren op het asfalt voor een 30 minuten durende strijd om pole-position.

Het WEC bevestigde nog een aantal andere zaken. De traditionele test op Le Mans in de aanloop naar de 24-uursrace keert in 2021 terug, nadat die in 2020 nog geschrapt werd. De test staat gepland voor de zondag voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans. Ook werd de impopulaire verplichting van de inzet van een bronzen coureur of twee zilveren rijders in iedere LMP2-crew teruggedraaid. In plaats daarvan komt een afzonderlijk klassement voor teams die er vrijwillig voor kiezen om met een bronzen rijder aan de start te verschijnen. De hoogst geplaatste van deze Pro-Am LMP2-crews mag na afloop van de race ook op het podium verschijnen.