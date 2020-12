Racing Team Nederland voegt 24 uur Daytona toe aan WEC-programma

Het WEC-seizoen 2019-2020 verliep bijzonder succesvol voor Racing Team Nederland. Op het Japanse Fuji wist het team voor het eerst een race te winnen in de LMP2-klasse van het kampioenschap en ook stond men op Silverstone, Spa-Francorchamps en in Bahrein met een derde plaats op het podium. Daarmee legde RTN beslag op de vierde plaats in het kampioenschap voor LMP2-teams. Teameigenaar Frits van Eerd werd daarbij vergezeld door Giedo van der Garde en Nyck de Vries, terwijl Job van Uitert enkele races inviel voor De Vries.

De Vries keert in 2021 niet terug bij RTN, dat opnieuw uitkomt in de LMP2-klasse van het WEC. Van Eerd, Van der Garde en Van Uitert zullen de bolide het hele seizoen delen. De reden dat De Vries aan de kant is geschoven, moet volgens Van Eerd gezocht worden in het contract van de F2-kampioen met Toyota. “Dat betekent dat hij ieder moment door Toyota gepromoveerd kan worden naar het raceteam, en ik hoop ook dat hij die kans krijgt”, aldus Van Eerd. “Wij hebben daarom gekozen om Job tot vaste rijder te promoveren, vooral ook met het oog op onze ambities voor de langere termijn.”

Net als in 2019-2020 racet Racing Team Nederland in 2021 met de Oreca 07, waarbij de technische ondersteuning komt van het Franse TDS. In de aanloop naar het WEC-seizoen, dat op 19 maart van start gaat op Sebring, doet RTN voor het eerst mee aan de 24 uur van Daytona. De race op de Daytona International Speedway geldt als een van de meest prestigieuze 24-uursraces ter wereld. Bovendien moet de auto tijdens deze race door vier coureurs bestuurd worden en daarom is zilveren rijder Charles Milesi aangetrokken als de vierde rijder. “Ik heb vorig jaar al getest met RTN in Bahrein. Dat was mijn eerste keer in een LMP2-auto en dat ging meteen goed. Die ervaring was heel plezierig en ik kijk er dan ook naar uit om in Daytona met Frits, Giedo en Job te racen”, zei de Fransman.

Voor Van der Garde geldt ook dat hij uitkijkt naar zijn debuut in de 24 uur van Daytona. “Die race stond altijd al op mijn bucket list. Het wordt voor iedereen echter wel een grote uitdaging, want niemand in het team heeft eerder aan die race meegedaan.” Daar sluit Van Uitert zich bij aan. “We hebben een sterk team, zowel qua rijders als technische crew. Maar laten we niet op de feiten vooruitlopen, want we zijn straks allemaal debutanten in Daytona. We moeten in korte tijd veel leren en gewoon hard werken, dan zien we vanzelf wat de mogelijkheden zijn.”