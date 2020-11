Montoya met DragonSpeed in FIA WEC 2021

Montoya was de voorbije jaren actief voor het IMSA-team van Penske met de Acura DPi, maar dat programma komt ten einde. Hij vindt nu onderdak bij het Amerikaanse DragonSpeed, dat in 2021 terugkeert naar het WEC. Montoya zal een ORECA 07 LMP2-wagen delen met vaste waarden Henrik Hedman en Ben Hanley.

DragonSpeed probeerde dit seizoen door te breken in de IndyCar, maar door COVID-19 kon het zich daar niet doorzetten en bleef het slechts bij een deelname van Hanley aan de Indy 500. Vorige maand verkocht het team rond Elton Julian het IndyCar-chassis aan Meyer Shank Racing en besloot het om de klasse voorlopig links te laten liggen. In de plaats komt er dus een nieuwe campagne in het FIA WEC vanuit een nieuwe thuisbasis in Barcelona.

"Ik ben enorm tevreden om deze aankondiging te kunnen maken", klinkt het bij Julian. "Onze fantastische crew heeft een ongelooflijk uitdagend jaar achter de rug en is gretiger dan ooit om goed te presteren. De combinatie van Henrik en Ben met de extreem getalenteerde en ervaren Juan geeft met veel vertrouwen dat we niet alleen mee kunnen doen voor de titel in onze klasse maar ook algemeen hoog kunnen eindigen."

De 45-jarige Montoya kwam dit jaar al voor DragonSpeed in actie in de de 24 uur van Le Mans aan de zijde van Timothé Buret en Memo Rojas. In 2018 maakte hij zijn debuut in de race bij United Autosports.

#21 Dragonspeed Oreca 07 - Gibson: Memo Rojas, Thimothé Buret, Juan Pablo Montoya Photo by: Rainier Ehrhardt

"Ik kijk er erg naar uit om met DragonSpeed een volledig WEC-seizoen te rijden", voegde Montoya toe. "Ik heb een geweldige ervaring met het team gehad in Le Mans en kijk ernaar uit om weer op zoveel klassieke circuits te rijden met een geweldige groep mensen."

DragonSpeed kwam in het seizoen 2018-2019 zowel in de LMP1 als LMP2 uit in het WEC en de 24 uur van Le Mans. Renger van der Zande was een van de sterkhouders in de LMP1-wagen, een klantenversie van de BR Engineering BR1-Gibson.