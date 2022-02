Ferrari hoopt komend juni te starten met testen Le Mans Hypercar

De auto wordt vervolgens uitgebreid getest met het oog op het debuut in het FIA World Endurance Championship in 2023. De deelname aan het WEC luidt tevens de terugkeer in van Ferrari naar de 24 uur van Le Mans. Ferrari won de prestigieuze race al negen keer, waarvan de laatste keer in 1965. De ontwikkeling van de hypercar wordt uitgevoerd door AF Corse en is gebaseerd op de volgende 296 GT3-generatie. Deze wordt momenteel gebouwd door Oreca.

"In juni of juli hopen we de testwerkzaamheden met de hypercar te starten. Voor de nieuwe GT3 mikken we op begin april. Deze activiteiten leggen een belangrijke basis voor de toekomst", stelt Antonello Coletta, baas bij de Attivita Sportive GT-afdeling van Ferrari. "We starten op Fiorano. Dit is een traditie en is voor ons de gemakkelijkste weg. Het is een kwestie van de motor starten en gaan. Ik zet het raam in mijn kantoor open en kan kijken. Daarna zien we het wel. Onze technische mensen hebben al een route uitgestippeld voor wat betreft het testprogramma."

#15 Ferrari 312PB: Brian Redman, Jacky Ickx Foto: Sutton Images

Coletta stelt volledig vertrouwen te hebben in de LMH-regelgeving om een goede auto te bouwen. Ferrari probeert voor het eerst in vijftig jaar terug te keren naar de top in de sportwagens en doet dit op een andere manier dan Audi, BMW en Porsche. Zij werken momenteel aan een LMDh-wagen, die gebaseerd is op het chassis van de volgende LMP2-generatie. Een route waar lagere kosten aan verbonden zitten.

"Toen Ferrari besloot terug te keren naar de top, moest het wel een Le Mans Hypercar zijn", vervolgt Coletta. "Ferrari heeft allerlei soorten auto's gemaakt in het verleden, dus er is eigenlijk geen keus. Dit is onze filosofie. Ons project schiet al aardig op. Het is gecompliceerder dan de LMDh, maar dit is waar we voor kiezen. In welke categorie we ook deelnemen, alles moet Ferrari zijn. Het hele project wordt geleid door onze technische staff. Het wordt een goede, snelle en prachtige wagen. Ik denk dat de deelnemende auto's in deze klasse er allemaal anders gaan uitzien. De fans gaan waarschijnlijk duidelijk het onderscheid zien tussen een Ferrari, Peugeot en een Toyota. In het verleden was het verschil nogal lastig te zien door de vergelijkbare wagens. Voor ons is het belangrijkste jubileum dat het in 2023 50 jaar geleden is dat we voor het laatst in de prototypes reden."

Ferrari houdt kaarten tegen de borst

Van welke krachtbron de vierwielaangedreven Ferrari LMH wordt voorzien, blijft nog eventjes geheim tot aan de onthulling later dit jaar. Al wil Coletta ook dan nog niets prijsgeven vanwege het hoge niveau in de LMH-klasse. "Het is normaal te verwachten dat Toyota sterk voor de dag komt. Bij ons debuut hebben zij al twee jaar ervaring in deze categorie. Wij hopen halverwege 2022, wanneer we starten met testen, grote stappen te zetten. Het is normaal dat met acht of negen merken in deze categorie in het WEC en IMSA en in Le Mans samen, de inspanningen zeer consistent moeten zijn. Ik denk dat het voor ons belangrijk is om deel te nemen aan een competitie, waarbij sterke merken tegen elkaar strijden. Het wordt een belangrijk moment voor de endurance competitie."