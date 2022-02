Lamborghini beslist over LMDh-deelname: "Kwestie van weken"

Lamborghini Motorsport-baas Giorgio Sanna onthulde dat het bestuur binnen enkele weken een beslissing neemt of men net als zustermerken Porsche en Audi met een Multimatic-chassis en een twin-turbo V8 in actie gaat komen in de nieuwe LMDh-klasse. “Als we de beslissing nemen om in deze klasse te racen, zullen we snel moeten werken om voor 2024 klaar te zijn. Het betekent dat we dicht bij een beslissing zijn. Dat moet niet meer dan enkele weken duren”, zegt Sanna in gesprek met Motorsport.com.

Het is inmiddels meer dan drie maanden geleden dat Sanna Lamborghini in verband bracht met een LMDh-programma. “Het is een belangrijke beslissing voor het bedrijf, de grootste investering ooit van dit bedrijf in de autosport”, omschrijft hij de importantie van de beslissing. “Het gaat niet alleen om de investering, maar ook om de strategie die gelinkt moet zijn aan de productielijn. Wanneer je over dit soort dingen spreekt, dan moet het hele bedrijf daar achter staan. Het kost tijd om dat soort beslissingen te nemen.”

Lamborghini toonde in 2020 al interesse in het LMDh-project, toen nog onafhankelijk van Porsche en Audi. Sanna benadrukte de afgelopen zomer dat het beter zou zijn als Lamborghini het project zou stroomlijnen met Porsche en Audi, die net als Lamborghini onder de Volkswagen Group vallen.

Porsche gaf vorige maand meer details vrij over het nieuwe LMDh-model. Het merk heeft gekozen om een V8 twin-turbo motor uit de productielijn te gebruiken voor de wagen, het totale vermogen komt tot stand met behulp van een hybride installatie. Het debuut van Porsche én Audi staat voor januari 2023 op het programma.