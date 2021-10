Lamborghini nadert groen licht voor LMDh-avontuur in WEC en IMSA

Net als grote merken als Ferrari, BMW, Porsche en Cadillac heeft ook Lamborghini eerder al laten doorschemeren dat het een avontuur in de vernieuwde topklasse van de langeafstandsracerij wel ziet zitten. In tegenstelling tot andere fabrikanten heeft Lamborghini een eigen programma nog niet aangekondigd, al zal dat waarschijnlijk niet al te lang meer op zich laten wachten.

Volgens informatie van Motorsport.com lijkt Lamborghini Squadra Corse het groene licht te hebben gekregen om een LMDh-programma in gang te zetten, al zat het daarvoor wel eerst geschikte teams moeten zien te vinden die met Lamborghini het avontuur aan willen gaan. Mocht er voldoende animo zijn, zal Lamborghini gebruik gaan maken van hetzelfde door Multimatic gebouwde LMDh-prototype waar Porsche en Audi – twee zustermerken uit de Volkswagen Group – mee gaan rijden.

De autosporttak van Lamborghini wordt aangestuurd door Giorgio Sanna, die eind juli al liet weten dat het merk niet van plan is om met een eigen fabrieksproject te gaan racen in het WEC of het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Het merk wil – net als in de GT3’s – alleen klantenteams van technische en financiële ondersteuning voorzien en eigen fabrieksrijders uitlenen. En dus is Lamborghini nu voor een LMDh-avontuur op zoek naar klantenteams die een dergelijk programma vanaf 2024 wel zien zitten.

Een woordvoerder van Lamborghini wil tegenover Motorsport.com nog niets loslaten over een eventueel LMDh-programma. Het is echter geen al te best bewaard geheim dat het Italiaanse merk aan WEC-promotor en 24 uur van Le Mans-organisator ACO eerder dit jaar al heeft laten weten dat het van plan is om in de nabije toekomst acte de présence te geven. Sanna gaf in eind juli in gesprek met deze site ook al aan dat er “serieuze interesse” is vanuit het Italiaanse merk om zich voor het eerst in de prototype-arena te begeven.

“We hebben altijd al gezegd dat LMDh het juiste concept is voor de autosport in het algemeen, ook voor Lamborghini”, aldus Sanna. “Uit technisch oogpunt biedt het platform binnen de VW Group voor ons de beste mogelijkheden. Binnen de groep delen we al onze eigen ideeën en visie. Ik hoop dat we binnenkort een knoop door kunnen hakken.”

Het LMDh-project van Lamborghini zou in 2024 het levenslicht moeten zien, een jaar na het debuut van de LMDh-prototypes van Porsche en Audi.