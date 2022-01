Porsche deelt meer details over ontwikkeling LMDh-prototype

Eerder deze maand kwam Porsche al met de nieuwe wagen in actie op de eigen testfaciliteit in Weissach. De wagen is voorzien van een twin-turbo V8-motor, aangevuld met een standaard hybride-systeem waar alle LMDh-bolides mee worden uitgerust. De V8 is dezelfde motor die ook zustermerk Audi gaat gebruiken in de LMDh, het chassis daarvoor wordt ontwikkeld door Multimatic. De nieuwe motor is gebaseerd op een productiemodel van Porsche, suggereerde de nieuwe motorsportdirecteur Thomas Laudenbach. Het vermogen van de interne verbrandingsmotor ligt ongeveer tussen de 643 en 697 pk, daarnaast levert het hybride-systeem dat ontwikkeld wordt door Williams Advanced Engineering, Bosch en Xtrac nog eens 53 pk. Daarmee zit men al op de limiet van wat toegestaan is in de 24 uur van Le Mans en andere races.

“We waren verwend met onze keuze voor een motor voor het LMDh-prototype”, vertelde Laudenbach. “Dat komt omdat we in ons assortiment een aantal veelbelovende concepten hebben. We hebben gekozen voor de twin-turbo V8 omdat het een goede combinatie is van gewicht, kosten en de prestaties.” Tijdens de test in Weissach presteerde de motor, die op de nieuwe biobrandstof van WEC-leverancier TotalEnergies loopt, naar behoren. “We waren erg onder de indruk en we zijn ervan overtuigd dat we de juiste unit gekozen hebben.”

Verder heeft Porsche aangegeven dat het maximale toerental 10.000 toeren per minuut bedraagt, de motor weegt samen met het in- en uitlaatsysteem minimaal 180 kilogram, zoals het reglement voorschrijft.

Porsche Penske Motorsport

In het laatste persbericht heeft Porsche ook de naam van het team onthuld, dat door het Amerikaanse Team Penske gerund gaat worden. Het team staat volgend jaar in de 24 uur van Daytona aan de start onder de naam Porsche Penske Motorsport. De shakedown van de nieuwe wagen werd vorige week verzorgd door Frederic Makowiecki.

“De roll-out van de LMDh-auto was de eerste activiteit op een circuit voor Porsche Penske Motorsport”, vertelde LMDh-projectleider Urs Kuratle. “Het team werkt vanaf het begin goed samen, een bewijs van de professionaliteit van alle betrokken afdelingen. De eisen die aan het veilig runnen van een hybride-auto worden gesteld, zijn immers zeer hoog. Tijdens de komende sessies zullen we de nodige activiteiten en procedures verder verfijnen. De V8-biturbomotor heeft ons tijdens de eerste testdagen in Weissach op alle fronten overtuigd. We zijn er zeker van dat we precies de juiste krachtbron gekozen hebben.”

Nu de shakedown succesvol volbracht is gaat Porsche verder met de nieuwe testfase van het LMDh-prototype. Audi gaf vorig jaar de indicatie dat men in het eerste kwartaal van 2022 zou gaan testen, specifieke details daarover zijn nog niet naar buiten gebracht.

