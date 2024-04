Ferrari verovert eerste drie startposities voor 6 uur van Imola

Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari stond er in de kwalificatie geen maat op de fabrikant die door de naamgever van het circuit werd opgericht. Aan het einde van de tien minuten durende Hyperpole-sessie stond er een blok van drie Ferrari 499P's op de eerste drie posities. Het trio werd aangevoerd door de fabrieksbolide met startnummer 50, die door Antonio Fuoco werd bestuurd. Zijn 1.29.735 was al goed geweest voor pole-position, maar de Italiaan wist die tijd later nog aan te scherpen tot 1.29.466. Hij zette de #83 AF Corse-klantenbolide van Robert Shwartzman daarmee op vier tienden van een seconde. Op een kleine halve tel van de polesitter completeerde Alessandro Pier Guidi de top-drie in de fabrieksauto met nummer 51.

Daarachter was Porsche Penske Motorsport best of the rest in Imola. Kevin Estre zette de Porsche 964 met startnummer 6 op de vierde plek, gevolgd door Matt Campbell in de zusterbolide met nummer 5. Kamui Kobayashi bezorgde de #7 Toyota GR010 - die hij deelt met onder meer Nyck de Vries - op de zesde plek, terwijl René Rast - teamgenoot van Robin Frijns - tot de zevende tijd kwam in de #20 WRT BMW M Hybrid V8. De top-tien werd gecompleteerd door de #8 Toyota, de #12 Jota Porsche en de #99 Proton Porsche, wat inhield dat beide Peugeots, beide Alpines en de enige bolides van Cadillac, Lamborghini en Isotta Fraschini de Hyperpole niet haalden.

Uitslag kwalificatie WEC 6 uur van Imola - Hypercars

In de LMGT3-klasse was er zaterdags succes voor Manthey PureRxcing. Aliaksandr Malykhin greep pole-position in de #92 Porsche 911 GT3-R door 1.42.365 op de klokken te zetten. Hij was daarmee bijna zeven tienden van een seconde sneller dan Ian James, die de tweede startpositie veroverde in de #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3. Ahmad Al Harthy stelde in de #46 WRT BMW M4 GT3 - die hij deelt met Valentino Rossi - de derde startpositie veilig, slechts 0.006 seconde voor teamgenoot Darren Leung in de #31 WRT BMW. De #91 Manthey EMA Porsche van onder meer de Nederlander Morris Schuring eindigde in de Hyperpole uiteindelijk op de zevende plaats.

De WEC 6 uur van Imola begint zondag om 13.00 uur. Om 19.00 uur wordt de finishvlag gezwaaid.

Uitslag kwalificatie WEC 6 uur van Imola - LMGT3