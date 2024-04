De Vries en Toyota verslaan Porsches in WEC 6 uur van Imola

In de kwalificatie voor de 6 uur van Imola verzekerde Ferrari zich op eigen bodem van de eerste drie startposities. Zowel de twee fabrieksbolides als de klantenauto van AF Corse gingen echter in de fout tijdens een forse regenbui door te lang door te rijden op slicks, in plaats van meteen naar regenbanden te wisselen. Daardoor raakten de Ferrari’s uit beeld in de strijd om de overwinning, terwijl de #7 Toyota GR010 en de #6 Porsche 963 van Penske Motorsport in de slotfase juist mochten uitmaken wie met de overwinning aan de haal ging op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Na de terugkeer op slicks reed Kamui Kobayashi vooraan namens Toyota, gevolgd door Kevin Estre in de Porsche. De Fransman kwam op het einde binnen een seconde van de leider, maar een tijdstraf van vijf seconden voor inhalen achter de safety car zorgde ervoor dat hij Kobayashi moest inhalen én vijf seconden moest weglopen. Dat eerste bleek al een te grote klus, waardoor Kobayashi en teamgenoten Nyck de Vries en Mike Conway de zege konden opeisen. Estre en teamgenoten André Lotterer en Laurens Vanthoor moesten genoegen nemen met de tweede plek in de #6 Porsche, gevolgd door collega’s Matt Campbell, Michael Christensen en Fred Makowiecki in de Duitse zusterbolide met startnummer 7.

De beste Ferrari moest het in Imola uiteindelijk doen met de vierde positie op ruim twintig seconden van de winnaar. Dat was de bolide met startnummer 50 van Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen. Fuoco ging in de slotronde voorbij aan de #8 Toyota van Brendon Hartley, Sébastien Buemi en Ryo Hirakawa, die daardoor op P5 eindigde. Op de zesde positie eindigde de #20 WRT BMW van Robin Frijns en teamgenoten Sheldon van der Linde en René Rast. Wel keek dat trio tegen een ronde achterstand aan, evenals de #51 Ferrari en de #83 AF Corse Ferrari. De top-tien werd gecompleteerd door de #93 Peugeot en de #2 Cadillac.

WRT slaat dubbelslag bij LMGT3's

In de LMGT3-klasse was er dubbel succes voor Team WRT dat de eerste twee posities claimde in Imola. De #31 WRT BMW M4 GT3 van Augusto Farfus, Sean Gelael en Darren Leung bleek uiteindelijk de sterkste van het gezelschap, terwijl de BMW met startnummer 46 van Valentino Rossi, Ahmad Al Harthy en Maxime Martin als enige in dezelfde ronde eindigde. Het podium werd gecompleteerd door de #92 Manthey PureRxcing van Klaus Bachler, Joel Sturm en Aliaksandr Malykhin. De zusterbolide met startnummer 91, met onder meer Morris Schuring in de gelederen, eindigde op zestien ronden achterstand als zestiende bij de LMGT3’s.

Uitslag WEC 6 uur van Imola