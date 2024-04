In gesprek met Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com, bevestigt teambaas Colin Kolles de plannen om in 2025 terug te keren met een volledig aangepaste Hypercar. De nieuwe Vanwall Vandervell 680 zal gebruik maken van de Pipo-motor die ook in de Glickenhaus SCG 007 lag. De 3.5-liter V8-turbomotor moet de performanceproblemen waarmee het team kampte oplossen. Volgens Kolles kwam de 4.5-liter Gibson-motor zo'n 60 kW aan vermogen tekort, wat neerkomt op zo'n 80 pk. De Pipo biedt op dat gebied meer mogelijkheden doordat deze geproduceerd was om 850 pk te leveren, voordat het maximumvermogen vanwege de samenkomst van de LMDh en LMH omlaag ging. Hierdoor presteerde deze juist beter dan vereist was. Deze plannen volgen na een zware winter waarin het team vernam dat er voor hen geen plek was op de grid van 2024. Door de komst van merken als Alpine, BMW en Lamborghini moest Vanwall na een tegenvallend seizoen plaatsmaken.

Door de nieuwe motor moet Vanwall wel veel meer ingrijpende veranderingen doorvoeren aan de auto. De monocoque blijft wel gelijk, zodat er geen nieuwe crashtests doorstaan hoeven worden. Vrijwel alles om de monocoque heen zal anders zijn. Zo moet er een intercooler geplaatst worden en is de uitlaat anders dan voorheen, waardoor het bodywork aangepast moet worden wat weer een effect heeft op de aerodynamica van de LMH-bolide. Vanwall zal dus ook aan de slag gaan met het optimaliseren van de aerodynamica van het bodywork om de beste prestaties te vinden.

Geen garanties

De nieuwe motor gaat gepaard met een nieuwe versnellingsbak, die niet over zes maar zeven versnellingen beschikt. Dat zorgt er ook voor dat de elektronica en hardware volledig herzien moet worden. De control unit van Cosworth zal bijgewerkt worden naar de nieuwste specificatie. Daarnaast zal Vanwall het brake-by-wire-systeem introduceren om de auto stabieler te maken in de remzones. Ook de remschijven zullen vervangen worden door nieuwere modellen terwijl de aanpassingen aan de motor en aandrijflijn zullen resulteren in aanpassingen aan de remkoeling. Tot slot zal er ook naar de mechanische onderdelen als het stuur en de geometrie van de ophanging

Vanwall besloot na de motorproblemen op Le Mans en Monza om over te stappen naar de Pipo-motor. Het was de bedoeling dat zij de auto gereed zouden maken voor de 1.812 kilometer van Qatar, de openingsronde van het WEC-seizoen 2024. Door die plannen ging een streep toen de WEC de deelnemerslijst voor 2024 onthulde en Vanwall daarop ontbrak. De nieuwe Vandervell 680 moet binnenkort voor het eerst van de band rollen, zo laat Kolles weten.

Hoewel er dus hard gewerkt wordt aan de Evo-versie van de Hypercar, is er geen garantie dat Vanwall in 2025 plaats krijgt op de grid. Het WEC is van plan om de grid uit te breiden tot veertig deelnemers, waardoor er drie plekken bij komen. Zoals Motorsport.com onlangs heeft gemeld wil het WEC ook een regel introduceren dat fabrikanten met twee auto's moeten deelnemen. Kolles is voorstander van dit plan en zegt ook bereid te zijn twee Vandervell 680's mee te nemen, maar dan moet zijn team de selectiecommissie zien te overtuigen dat zij ook een plek op de grid verdienen met die twee auto's. Daarbij komt ook dat Aston Martin voornemens is om in 2025 te debuteren in de Hypercar-klasse, wat dus direct met twee auto's zou moeten gebeuren en is het maar de vraag hoeveel plek er dan nog over blijft.