WEC verplicht Hypercar-teams vanaf 2025 om twee auto's in te zetten

De nieuwe regel wordt op dit moment geëvalueerd als onderdeel van de beoogde uitbreiding van het WEC-veld naar veertig deelnemers voor 2025, zo heeft Motorsport.com vernomen. Deze regel zou het voor teams dus onmogelijk maken om slechts één Hypercar in te zetten, waardoor fabrikanten als Cadillac en Lamborghini hoe dan ook moeten uitbreiden. Het betekent ook dat nieuwkomer Aston Martin in zijn eerste jaar direct twee exemplaren van de Valkyrie moet inzetten. De regel die het verbiedt om Hypercar-fabrikanten meer dan twee fabrieksauto's in te schrijven blijft bestaan. Alleen voor de 24 uur van Le Mans zijn er meer dan twee auto's toegestaan, al tellen deze extra teams niet mee in het kampioenschap mee.

Met deze stap trekt organisator Automobile Club de l'Ouest (ACO) een rechte lijn met de LMGT3-klasse, waar fabrikanten door teams van twee auto's vertegenwoordigd moeten worden. De ACO wilde niet reageren op de mogelijkheid van deze regel voor twee auto's, die zo goed als zeker lijkt te worden geïmplementeerd voor het WEC-seizoen 2025.

Het volgt na het nieuws dat Chip Ganassi Racing na dit seizoen de samenwerking met Cadillac stopzet. Zij namen in IMSA en WEC met één V-Series.R deel aan het kampioenschap. Het Amerikaanse merk zou wel al aan het zoeken zijn naar andere teams die dus met twee exemplaren willen deelnemen aan WEC. Iron Lynx, dat het programma van Lamborghini runt, heeft er geen geheim van gemaakt dat het in 2025 wil uitbreiden naar twee Hypercars. Aston Martin was juist van plan om net als Lamborghini in IMSA en WEC één exemplaar in te zetten, al heeft Heart of Racing - dat de leiding heeft over dat project - aangegeven dat het openstaat voor een grotere aanwezigheid op de startgrid van beide langeafstandskampioenschappen.

Ook het kleinere debuterende Isotta Fraschini moet voor 2025 kijken naar opties om twee Hypercars op de grid te zetten. Het Italiaanse merk staat open voor zo'n uitbreiding, al hoopte het dit jaar al met twee auto's deel te nemen. Daar werd een stukje voor gestoken doordat het WEC-veld al tegen de limiet aan zat. Op basis van financiële gronden koos Isotta voor een samenwerking met het Franse Duqueine in plaats van het Britse Vector Sport.

De nieuwe regel kan gevolgen hebben voor onafhankelijke Hypercar-teams, die in plaats van het wereldkampioenschap voor fabrikanten deelnemen aan de zogenaamde FIA Endurance World Cup for Teams. Teams in deze World Cup zouden zich niet hoeven te houden aan de nieuwe regel, maar het aantal plaatsen voor deze teams op de grid kan flink slinken als gevolg van de regel. Als het WEC-veld naar veertig deelnemers wordt uitgebreid en de LMGT3-klasse achttien auto's blijft tellen, dan zouden door extra auto's van Cadillac, Lamborghini, Isotta en het Aston Martin-team slechts twee plaatsen overblijven voor klantenteams. Dit jaar zijn er vier niet-klantenteams in de Hypercars te vinden: de twee Jota Porsche's, de Proton Competition Porsche en de AF Corse Ferrari.