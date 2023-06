Zestig jaar na haar eerste deelname aan de 24 uur van Le Mans heeft Alpine bij een speciale persconferentie op het Circuit de la Sarthe de A424 Beta onthuld. Deze LMDh is gebaseerd op het next-gen chassis van de ORECA LMP2 en wordt aangedreven door een 3.4-liter, monoturbo V6, ondersteund door het standaard hybridesysteem met achteras. Dat wordt bij alle LMDh-auto's gebruikt die zijn ontwikkeld door Bosch, Xtrac en Williams Advanced Engineering.

Alpine houdt met de naam A424 Beta vast aan haar traditionele '4' als eerste getal, waarbij de 24 de nadruk legt op de 24 uur van Le Mans van 2024. De Beta in de naam slaat op de fase waarin het zich nu bevindt, alvorens deze officieel in actie komt. Alpine kondigde in 2021 al aan dat het van plan was om deel te nemen aan de Hypercar-klasse, waarbij het next-gen ORECA LMP2-chassis de basis zou vormen.

In 2021 nam Alpine al deel aan de Hypercar-klasse, maar dat deden zij met een zogenaamde 'grandfathered' LMP1. Deze mocht wel deelnemen aan het WEC, maar Alpine wist dat deze LMP1, de Rebellion R-13, plaats moest maken voor een eigen creatie. Alpine reed er ook vorig seizoen nog mee, maar besloot dit seizoen als tussenjaar te nemen in voorbereiding op het Hypercar-debuut van de A424 Beta. Dit seizoen neemt Alpine wel deel aan de LMP2-klasse. In 2024 wordt Alpine vergezeld door Lamborghini, BMW en Isotta Fraschini in de Hypercar-klasse van het WEC.