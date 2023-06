Ford presenteert Mustang GT3, eerste team voor WEC klopt aan

De kleurstelling van de Mustang GT3 komt van de hand van Troy Lee, een bekende naam als het op designs in de autosportwereld komt. Met de Mustang GT3 zal Ford in de FIA GT3-klassen te bewonderen zijn, maar ook in het World Endurance Championship. Het endurance-kampioenschap neemt na dit seizoen namelijk afscheid van de GT Endurance en introduceert dan de LMGT3-klasse. Dat betekent wel dat de LMP2-klasse verdwijnt, mede door de groeiende populariteit van de Hypercars.

De Ford Mustang GT3 is gebaseerd op de zevende generatie van de straatversie van de beroemde Mustang, die de Ford GT vervangt als haar strijdpaard. Ford Performance, de autosportdivisie van het Amerikaanse merk, heeft voor dit project samengewerkt met Multimatic en M-Sport. Deze samenwerking is bovendien verlengd. Multimatic hielp Ford al bij het Ford GT-programma en gaat het merk nu helpen bij het bouwen en onderhouden van de Mustang GT3. M-Sport, waarmee Ford in het World Rally Championship al lange tijd samenwerkt, zal de productie van de op de Coyote V8 gebaseerde 5,4-liter motor op zich nemen. “We hebben ons voor dit project tot twee vertrouwde partners in de autosportwereld gewend”, zegt Mark Rushbrook, Global Director van Ford Performance Motorsports. “We kunnen niet wachten om in 2024 samen aan de start te staan met de Mustang GT3 en op het hoogste niveau van GT-racen deel te nemen.”

Ford heeft meteen goed nieuws: de Mustang GT3 staat - mits er goedkeuring van de selectiecommissie van het WEC komt - volgend jaar al op de grid in het WEC. Proton Competition, dat op Le Mans met drie Porsche 911 RSR GTE's deelneemt, heeft zich namelijk al als klantenteam gemeld. Het Duitse team wil met twee Mustang GT3's deelnemen aan het WEC en dus de 24 uur van Le Mans. Een team is beperkt tot twee auto's in de LMGT3-klasse.

De Ford Mustang GT3, die in 2024 op Le Mans verschijnt. Foto: Ford Performance

Naast het WEC zal Ford ook in eigen land deelnemen aan het IMSA-kampioenschap. Dat doen zij met twee exemplaren van de Mustang GT3 in de GTD Pro-klasse. Multimatic zal dat programma op zich nemen en dat begint met de 24 uur van Daytona in januari. Hoewel er verder geen informatie is over de plannen van Ford, laat het bedrijf wel weten dat de Mustang GT3 in verschillende categorieën zal verschijnen voordat deze volgend jaar op Le Mans verschijnt.

“We zijn trots om met de nieuwe op de Dark Horse gebaseerde Mustang GT3 te gaan racen”, zegt Jim Farley, CEO van Ford Motor Company. “We zijn blij dit langdurige project nu te kunnen delen met de Mustang-gemeenschap, de racegemeenschap en al onze partners die een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie. Ford en Le Mans zijn verbonden door de geschiedenis. En nu komen we terug bij de belangrijkste race ter wereld."