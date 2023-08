Op 9 juni trok Alpine het doek van de LMDh waarmee het vanaf 2024 mee zal doen aan zowel IMSA als het World Endurance Championship. Dat was zestig jaar na haar eerste deelname aan de 24 uur van Le Mans. De A424 is een LMDh gebaseerd op het next gen-chassis van de ORECA LMP2 en wordt aangedreven door een 3.4-liter V6-turbo, ondersteund door het standaard hybridesysteem met achteras. Dat wordt bij alle LMDh-auto's gebruikt die zijn ontwikkeld door Bosch, Xtrac en Williams Advanced Engineering.

Alpine heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van de A424 en bereikte op 5 juli een mijlpaal: toen werd de hybridemotor voor het eerst tot leven gewerkt. Intussen is er ook in de simulator gewerkt aan de eerste sessies om tot een goede correlatie te komen tussen het simulatiemodel van de A424, de software en banden. Ook is een eerste simulatie van de raceprocessen op het gebied van configuratie, data, telemetrie en communicatie uitgevoerd.

Nu die processen uitgevoerd zijn, is Alpine gereed om door te gaan naar de volgende fase van de ontwikkeling van de A424. Begin deze maand zal de eerste shakedown plaatsvinden, waarbij de focus ligt op het testen van het concept en de werking van alle systemen. Later in augustus moet dan de tweede shakedown plaatsvinden. Na die twee shakedowns zal Alpine een eerste testsessie uitvoeren voordat het later dit jaar op circuits als Paul Ricard, Aragon, Jerez en Portimão zal testen. Ook zal Alpine werken aan de homologatie, wat verplicht is voordat de Hypercar in actie kan komen in IMSA en WEC. Alpine heeft nog 215 dagen tot aan de start van de eerste race voor de A424. Die vindt plaats op 2 maart 2024 in Qatar, waar de WEC 1812 kilometer van Qatar verreden wordt.

Bruno Famin, de vicepresident van Alpine Motorsports en interim-teambaas van het Formule 1-team van Alpine, kijkt ernaar uit om de A424 voor het eerst in actie te zien. "Het komt echt tot leven na maanden hard werken achter de schermen door de Alpine Racing-teams samen met onze partners", zegt Famin. "Het programma verloopt volgens plan, met de eerste fire-up en onze eerste simulatorsessies [achter de rug]. We gaan nu een fase in waarin het doel is om ons pakket te begrijpen, zodat we het kunnen finetunen, de betrouwbaarheid kunnen verbeteren, het op alle gebieden kunnen optimaliseren en onze verschillende technische opties kunnen evalueren. De stappen die we al hebben gezet, waren slechts de eerste mijlpalen. De teams van Alpine Racing en Signatech zullen al hun vaardigheden inzetten om dit ontwikkelingsproces in de zomer en daarna in gang te zetten."