Met dat besluit voegt teamoprichter Jim Glickenhaus de daad bij het woord, aangezien hij onlangs al aangaf dat zijn team de komende twee races zou overslaan, tenzij ze een 'serieuze sponsor' konden binnenhalen. Die sponsor kwam er niet voordat het vracht per schip naar Japan werd vervoerd en dus zal de Glickenhaus-Pipo 007 Le Mans Hypercar niet te bewonderen zijn tijdens de 6 uur van Fuji. Glickenhaus sluit niet uit dat zijn team later dit jaar weer aan de start verschijnt voor de laatste race van het seizoen, de 8 uur van Bahrein. Maar ook dat hangt af van sponsoring, en daar klinkt de 72-jarige Amerikaan allesbehalve positief over.

"Ik heb gezegd dat het geen zin heeft voor ons om door te gaan, tenzij we een serieuze sponsor zouden vinden die ons in staat zou stellen om dit en volgend jaar op goede wijze door te gaan", zegt Glickenhaus tegen Motorsport.com. "Bahrein is nog steeds een mogelijkheid aangezien we nog in gesprek zijn met mensen. Maar als we voor die race niks kunnen regelen, dan is het zeer onwaarschijnlijk dat we voor volgend jaar wat kunnen regelen. Maar het is nog niet voorbij."

Vorig jaar volgde Glickenhaus een soortgelijke strategie door de laatste twee races van het seizoen 2022 over te slaan. Ook toen ging het om de races in Fuji en Bahrein. Dit jaar gaat er dus al een streep door Fuji en deelname aan de 8 uur van Bahrein is onzeker. Het team nam dit seizoen deel met één Hypercar, net als vorig seizoen. Alleen voor de 24 uur van Le Mans zette het Amerikaanse team een tweede auto in. Met de zesde en zevende plaats viel er echter weinig te juichen.

Nürburgring 'logischere' zet

Het is volgens Glickenhaus steeds lastiger geworden voor onafhankelijke teams om het op te nemen tegen de grote fabrieksteams, waar er steeds meer van komen in de Hypercar-klasse van het WEC. "Toen we toetraden tot het WEC was het één ding en nu is het iets heel anders: schijnbaar wil elke fabrikant ter wereld meedoen. Ik denk dat de dagen van de privéteams geteld zijn", schetst hij een somber beeld. Om zich alsnog met de fabrieksteams te kunnen meten, wil Glickenhaus een Evo-versie van de 007 ontwikkelen. Daar is dus wel een sponsor voor nodig. Glickenhaus zegt 'geen kanonnenvoer' te willen zijn voor teams als Ferrari en Toyota, die de zeges in de eerste vijf races van het seizoen verdeelden.

Waar de toekomst van Glickenhaus in het WEC op losse schroeven staat, staat er wel nog een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring op de planning. Dat moet gebeuren met de Scuderia Cameron Glickenhaus 004C GT. Het team had besloten om de race in de Eifel dit jaar over te slaan om zich volledig op het WEC-programma te richten. "De Nürburgring is logischer voor ons, aangezien dat de auto promoot die we voor de weg bouwen", zegt de Amerikaan. "De kosten zijn ook veel lager."