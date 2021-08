Quartararo crasht, maar is toch snelste in tweede training Britse GP

Nadat Marc Marquez de ochtendtraining op vrijdag besloot met een zware crash, was er in de openingsfase van de tweede training in de middag alweer een valpartij van een notabele coureur. Deze keer ging Quartararo in Vale tegen de vlakte en uit de herhaling bleek dat het een pijnlijke klap was voor Quartararo. Bij het loslaten van de rem en het insturen van de bocht gleed de achterkant van de Yamaha M1 weg, Quartararo bleef met zijn linkervoet steken en die klapte dubbel. De Fransman bleef even liggen en kon aanvankelijk niet op zijn voet leunen. Uiteindelijk kon hij zichzelf in veiligheid brengen, maar Quartararo had overduidelijk pijn.

Quartararo was niet de enige die ten val kwam in de openingsfase van de tweede training, ook Alex Marquez ging – al voor de tweede keer op de dag – onderuit. Hij viel in Becketts, net als zijn oudere broer op hoge snelheid. De LCR-coureur was ongedeerd, maar zeer gefrustreerd. Terwijl dat alles gaande was, had Aleix Espargaro zijn Aprilia RS-GP aan kop gepositioneerd. De Spanjaard klokte 2.00.467 in de vijfde ronde en dat was direct de snelste tijd van het weekend. Het duurde overigens niet lang voordat ook Quartararo weer op de baan verscheen, het gebruik van de hardere achterband (die meer temperatuur nodig heeft om te werken) liet hij logischerwijs achterwege.

Na zijn terugkeer reed Quartararo de ene na de andere toptijd en uiteindelijk klokte hij een 1.59.317, waarmee hij ruim anderhalve tiende sneller was dan Marquez in de ochtend. Jack Miller wist de tijd van Quartararo nog enigszins te benaderen, maar was toch meer dan een halve seconde langzamer. Het was genoeg voor de tweede plaats terwijl P3 ook een prooi was voor een Ducati-coureur. Stiermarken GP-winnaar Jorge Martin bezette die positie voor Pol Espargaro. De Repsol Honda-man werkte zijn beste vrijdag in lange tijd af, hij eindigde nipt voor teamgenoot Marquez en Francesco Bagnaia. Aleix Espargaro was woedend toen hij de finish bereikt had. De man uit Granollers was met nog een snelle ronde aan de gang toen hij gehinderd werd door zijn jongere broer Pol. Met een handkusje probeerde Pol de boel te sussen, maar de Aprilia-kopman was ziedend.

Oostenrijk-winnaar Brad Binder kende een aardige vrijdag, hij werd achtste terwijl Alex Rins en Valentino Rossi de top-tien compleet maakten. Beiden waren iets meer dan een seconde langzamer dan Quartararo. Iker Lecuona was de eerste die buiten een plek voor Q2 staat, hij werd elfde voor Enea Bastianini en Joan Mir. De wereldkampioen kwam er niet aan te pas, hij was 1,4 seconde langzamer dan Quartararo. Takaaki Nakagami kende een rommelige vrijdag op de vijftiende stek voor Yamaha-testrijder Cal Crutchlow, die dit weekend in de fabriekskleuren rijdt.

MotoGP-debutant Jake Dixon eindigde op 3,2 seconden van Quartararo, hij hield alleen Lorenzo Savadori achter zich. De Italiaan wordt nog altijd gehinderd door zijn enkelblessure.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië