Quartararo ging vrijdagmiddag tijdens de tweede vrije training op het circuit van Silverstone onderuit toen de achterband weggleed bij het insturen van Vale. De WK-leider liet zijn motor op tijd los en kon zo voorkomen dat hij van de machine geslingerd werd. Wel klapte zijn enkel dubbel op het moment dat hij zich van de motor liet vallen. Direct gaf Quartararo een signaal dat hij pijn had, maar na een korte periode van bezinning keerde hij terug richting de pitbox. Daar stapte hij op de tweede motor en reed vervolgens de snelste tijd in de sessie.

“Het voelde alsof ik m’n enkel verstuikt had, maar verder is alles goed”, aldus Quartararo, die met een 1.59.517 ruim de snelste was op Silverstone. “Op de motor heb ik er geen last van, dat is het belangrijkste. De keuze voor die [hardste compound] band was een ramp in die omstandigheden, ik crashte al bijna daarvoor en uiteindelijk gebeurde het alsnog. Na de crash voelde ik me redelijk op de medium compound, ik reed niet echt op de limiet en voelde me snel.”

Quartararo gaf toe dat de keuze voor de harde achterband op Silverstone een verkeerde was, maar prees zich gelukkig dat hij de machine op tijd liet gaan. “Het hoort wel bij deze sport, ik was niet echt op de limiet aan het rijden omdat het een fout was om met de harde band naar buiten te gaan”, aldus Quartararo, die geen grote problemen verwacht. “Ik liet de motor op het juiste moment los. Met een high-side was ik hoger gevlogen en dat was echt pijnlijk geweest. Het kan altijd slechter, we hebben geluk gehad. Maar ik zal niet voorzichtiger zijn na deze crash, iedereen heeft gezien dat ik er na de crash meteen weer voor ben gegaan.”