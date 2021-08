De achtvoudig wereldkampioen begon vrijdag voortvarend aan de eerste oefensessie voor de Britse Grand Prix, maar ging twee minuten voor het eind van de sessie op hoge snelheid onderuit. Data van de tv-registratie liet zien dat Marquez met een snelheid van zo’n 270 kilometer per uur de macht over het stuur verloor bij het insturen van Maggotts. De rondvliegende machine zorgde voor een ravage en kwam op het circuit tot stilstand, Marquez zelf rolde vele malen door het gras. Daarbij ging het vizier open en kreeg hij zand in de ogen. Na afloop van de tweede vrije training kon Marquez zijn persverplichtingen niet nakomen omdat hij naar het ziekenhuis moest.

“Ik voelde me vanochtend vanaf het begin van de sessie meteen goed, eigenlijk had ik dat gevoel eerder deze week al. Mijn energiepeil was weer goed”, liet Marquez in een bericht van het team weten. “Ik reed zoals ik wilde. Helaas ben ik aan het eind van de eerste training gecrasht. Ik kreeg wat zand in mijn oog en dat zorgde ervoor dat mijn oog veel traande tijdens de tweede training. Het was lastig om me te concentreren en normaal te rijden. Zelfs met die hindernis deed ik het nog aardig tijdens de tweede training. Daarna begon ik me slechter te voelen, ik kon wel goed kijken maar het leek alsof er nog zand in zat. In het ziekenhuis hebben ze m’n oog schoongemaakt en gezegd dat het zaterdag weer goed moet zijn. Ze hebben me geadviseerd om rust te nemen en het oog zoveel mogelijk dicht te houden. Ik ben in ieder geval blij met wat we de eerste dag bereikt hebben, hopelijk kunnen we dit niveau volhouden tot zondag.”

Ondanks zijn oogproblemen eindigde Marquez vrijdagmiddag nog op de vijfde plaats, hij was nipt langzamer dan teamgenoot Pol Espargaro. De coureur uit Granollers kende een aardige dag. “Het was niet warm genoeg voor de mediums en daar kon ik niet echt mee pushen, maar ik had op de zachtste compound wel een idee hoe ik m’n rondetijd kon halen”, zei Espargaro. “Ik heb dus helemaal geen klagen op dit moment. Het gaat aardig, de temperatuur is redelijk. Ook de motor gaat vrij aardig op dit circuit.”