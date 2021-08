Aprilia heeft geen haast met Viñales: "Testen nu het belangrijkste"

Viñales werd vorige week op staande voet ontslagen door Yamaha en mocht per direct overstappen naar Aprilia, waar hij eerder deze maand een eenjarig contract tekende. Donderdag maakte Aprilia bekend dat Viñales op 31 augustus en 1 september al gaat rijden met de RS-GP. Voor Aprilia Racing CEO Massimo Rivola is het zaak dat Viñales zo gauw mogelijk vertrouwd raakt met zijn nieuwe machine voordat er gedacht kan worden aan een eventueel racedebuut.

“Het is een uitstekende kans voor ons, de test die we doen is enkel om hem aan de motor te laten wennen”, zei Rivola in gesprek met MotoGP.com. “Hoe eerder we hem kunnen laten rijden, des te beter het is voor volgend jaar. We zullen na de test bekijken wat de vervolgstappen zijn, maar we zouden natuurlijk nog een stap zetten als we hem kunnen laten racen. Aan de andere kan willen we hem niet te snel brengen, hij moet zich comfortabel voelen. In eerste instantie is de test wat dat betreft heel belangrijk.”

Met Viñales heeft Aprilia volgend jaar echter een absolute toprijder in huis: “Het is een geweldige kans, ik vind Maverick een van de beste coureurs in de paddock”, vervolgde Rivola. “Ik kijk uit naar de samenwerking en vraag me af hoe hij het gaat doen met deze motor, alle andere teamgenoten van Aleix [Espargaro] hebben het vreselijk moeilijk gehad.”

Viñales neemt volgend seizoen de plek van Lorenzo Savadori in. De Italiaan was een relatieve onbekende kracht in de MotoGP, maar Rivola prees de Italiaanse Superbike-kampioen voor zijn werk. “Ik moet zeggen dat Lorenzo goed werk voor ons gedaan heeft, hij komt uit een andere wereld en groeit elke race. We hebben deze kans en het is niet omdat we Lorenzo niet goed vinden, maar omdat we met Maverick een kans hebben. Lorenzo weet dat er kansen voor hem komen om te leren als we Maverick een kans geven. Iedereen in Noale is opgetogen door dit nieuws, het is de beste kans in de historie van ons team. Hij is een goede vriend van Aleix, ik denk dat ze een goed duo kunnen vormen.”