MotoGP maakt testschema voor 2022 bekend

Het MotoGP-wereldkampioenschap moet in 2022 bestaan uit twintig raceweekenden. Door het steeds voller wordende programma zijn er door de jaren heen steeds minder testdagen ingepland. Vorig jaar werd de traditionele post-season test in Valencia al geschrapt, komend seizoen bestaat het geplande testwerk in februari uit slechts vijf dagen. Dat is evenveel als aan het begin van dit seizoen, al stonden er op de originele planning wel zes testdagen verspreid over Maleisië en Qatar.

Voor 2022 staat de eerste pre-season test op 5 en 6 februari op het programma in Sepang. Testrijders en rookies mogen eerder die week al twee dagen rijden. Na Maleisië gaat de MotoGP rechtstreeks door naar het nieuwe Mandalika-circuit, waar van 11 tot en met 13 februari nog een driedaagse test gehouden wordt. De MotoGP was van plan om dit seizoen al testen in Indonesië, maar dat was vanwege de pandemie niet mogelijk. Als gevolg van de tests in Maleisië en Indonesië wordt er niet meer in Qatar getest.

De openingswedstrijd van het MotoGP-seizoen 2022 wordt wel gehouden in Qatar. Het circuit maakte eerder deze week bekend dat het openingsweekend van 4 tot en met 6 maart gehouden wordt.