Start van MotoGP-race in Thailand uitgesteld

De Moto2-race eerder op de middag ging al later van start dan aanvankelijk gepland en werd uiteindelijk na acht ronden stilgelegd toen het bijzonder hard regende. Tot twee keer toe werd geprobeerd over te gaan tot een herstart, maar telkens regende het te hard. Uiteindelijk werd de race definitief afgebroken en werden halve punten uitgedeeld.

Door de vertraging in Moto2 werd de start van de MotoGP-race voor onbepaalde tijd uitgesteld. De oorspronkelijke start zou plaatsvinden om 15.00 uur lokale tijd, 10.00 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft laten weten dat er een verkorte gridprocedure ingesteld wordt als de race eenmaal van start kan gaan. Om 10.27 uur Nederlandse tijd kwam het bericht dat de pitstraat om 10.35 uur opent en dat de start van de race gepland staat voor 10.55 uur Nederlandse tijd. Dat is 15.55 uur lokale tijd.

Het is al voor de tweede keer dit seizoen dat er een uitgestelde start is in de MotoGP. De Grand Prix van Indonesië begon dit voorjaar ook later vanwege hevige regenval. De laatste regensessie die coureurs op het Chang International Circuit afwerkten was in 2019, toen het tijdens de derde vrije training ook regende.

Marco Bezzecchi start van pole-position als de race in gang geschoten wordt.

Update 10.51u: Vier minuten voor de nieuwe starttijd van de race besloot de wedstrijdleiding om het beginv van de race nogmaals uit te stellen. Verschillende rijders deden hun beklag bij FIM-voormannen Loris Capirossi en Franco Uncini over plekken waar nog water op de baan stond. Ook werd er onweer in de omgeving van het circuit gehoord. Uiteindelijk ging de race om 15.58 uur van start.