Moto2-race in Thailand vroegtijdig afgebroken door hevige regenval

Na de droge Moto3-race trokken ook de Moto2-rijders op een droge baan naar de startopstelling, maar enkele minuten voor aanvang van de opwarmronde kwam de regen op bepaalde stukken van het circuit ineens met bakken uit de hemel. Op dat moment was het nog droog op de grid, maar voor de wedstrijdleiding was het wel reden om de regenprocedure te activeren. Het betekende dat de start van de race uitgesteld werd en dat de afstand ingekort werd tot zestien ronden. Uiterlijk twee minuten voor de start van de opwarmronde mochten de laatste aanpassingen aan de motor gedaan worden. Manu Gonzalez, Lorenzo Dalla Porta én Albert Arenas waren te laat en hun motoren werden richting de pitstraat gebracht. Gonzalez en Arenas sloten achteraan op de grid, Dalla Porta begon vanuit de pits aan de race op slicks.

Na alle commotie op de grid was één ding zeker: Thuisrijder Somkiat Chantra bracht het veld op gang. Hij ging fier aan de leiding terwijl de coureurs bezig waren aan hun ontdekkingstocht op het Chang International Circuit. Alonso Lopez en Aron Canet lagen op de tweede en derde plek, maar hadden moeite om het tempo van Chantra te volgen. Dat had ook te maken met het zicht, dat door het opspattende regenwater zeer slecht was. Het ongeluk zat in een klein hoekje, merkte ook Chantra in de derde ronde. De Honda Team Asia-coureur ging in de derde ronde hard onderuit in bocht vier toen de achterkant onder zijn achterwerk vandaan zwiepte. Lopez kwam daardoor aan de leiding, maar hij had niet het vertrouwen en werd al vrij snel te grazen genomen door Canet. Na enkele ronden aan kop was ook duidelijk dat Canet niet dé snelste rijder was, dat bleek toen een groepje met Jake Dixon, Tony Arbolino en Filip Salac de aansluiting kreeg.

Salac en Arbolino kwamen vrij snel naar voren, Salac was de eerste die zijn neus aan het venster stak en de leiding in de wedstrijd overnam. De Tsjechische rijder deed het lijken alsof de rest stilstond en na een klein moment kon ook Arbolino aansluiten. Zo reden de twee tot en met de zevende ronde toen de regen weer verergerde. Aan het begin van de negende ronde besloot de wedstrijdleiding in te grijpen en de race stil te leggen middels een rode vlag. Arbolino had op dat moment net de koppositie overgenomen van Salac terwijl Canet de derde plek bezette. Zonta van den Goorbergh lag na een uitstekende start op de zeventiende plek terwijl Bo Bendsneyder in de eerste helft van de race flink inleverde en uiteindelijk op de achttiende plek lag.

Na een oponthoud van een half uur én een afgebroken herstartprocedure kon er toch een herstart plaatsvinden over vijf ronden. Op het moment dat de coureurs de baan op gingen voor de snelle herstartprocedure, kwam de regen aan de noordkant van het circuit weer met bakken uit de hemel. De wedstrijdleiding besloot de coureurs direct weer naar binnen te halen en de race niet nog een keer te herstarten. Omdat men er niet in slaagde om twee derde van de race af te werken, werden halve punten uitgedeeld.

Tony Arbolino werd daardoor uitgeroepen tot winnaar voor Filip Salac en Aron Canet. Jake Dixon werd vierde voor Alonso Lopez en Ai Ogura. WK-leider Augusto Fernandez werd als zevende geklasseerd. Het betekent dat Ogura een half punt goedgemaakt heeft op de KTM Ajo-rijder. Joe Roberts, Keminth Kubo en Celestino Vietti maakten de top-tien compleet.

Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder werden als zeventiende en achttiende geklasseerd.