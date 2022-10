Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Thailand

Marco Bezzecchi klokte zaterdagmiddag op een tropisch Chang International Circuit een nieuw ronderecord. In de slotfase van de sessie kwam hij tot 1.29.671 en daarmee was hij merkgenoot Jorge Martin net te snel af. Francesco Bagnaia maakte de eerste startrij compleet en eindigde in de kwalificatie net voor titelrivaal Fabio Quartararo.

De WK-leider was de enige die stand kon houden tussen het geweld van de Ducati’s. Quartararo was de enige non-Ducati in de top-zeven. Jack Miller voert de derde startrij aan met Marc Marquez en Luca Marini naast zich. Alex Rins, Miguel Oliveira en Brad Binder bleven in Q2 op de achterste plekken steken.

1. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team 2. Jorge Martin

Pramac Racing 3. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 4. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 5. Johann Zarco

Pramac Racing 6. Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP 7. Jack Miller

Ducati Lenovo Team 8. Marc Márquez

Repsol Honda Team 9. Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team 10. Álex Rins

Team Suzuki Ecstar 11. Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing 12. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 13. Aleix Espargaró

Aprilia Racing 14. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 15. Cal Crutchlow

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 16. Raúl Fernández

KTM Tech3 17. Maverick Viñales

Aprilia Racing 18. Remy Gardner

KTM Tech3 19. Pol Espargaró

Repsol Honda Team 20. Álex Márquez

LCR Honda 21. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP 22. Tetsuta Nagashima

LCR Honda 23. Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24. Danilo Petrucci

Team Suzuki Ecstar