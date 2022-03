Gardner niet te spreken over rijstijl Binder: "Het was een drama"

Remy Gardner was zondag in een harde strijd verwikkeld met Darryn Binder, die van de Moto3 direct de overstap maakte naar de MotoGP. Regerend Moto2-kampioen Gardner trok uiteindelijk aan het langste eind, door met 0,012 van een seconde Binder te verslaan voor de vijftiende plek en dus het laatste puntje. De Australische coureur is alleen niet te spreken over de rijstijl van Binder.

Ik begrijp zijn ontevredenheid niet Darryn Binder

"Het leek net of hij nog op een Moto3-motor zat", trapt Gardner af. "Het is wel fijn om een puntje te pakken, maar het is nog niet waar we willen zijn. Ik kon met moeite anderen voorbij komen. Ik had in vergelijking met andere fabrikanten iets meer snelheid van de motor verwacht. Dat was in de eerste paar rondjes wel een probleem voor me. Ik zat op een bepaald moment achter Maverick Viñales en Andrea Dovizioso en volgens mij zat Darryn toen vlak voor me. Ik voelde me niet slecht, dus ik kon denk ik prima meekomen. Ik had alleen Darryn nog voor me. Het was een ramp om hem voorbij te komen. Helaas verloor ik daardoor de aansluiting met de groep."

"Voor wat betreft Darryn, hopelijk kom ik hem nog tegen om even met hem te praten", vervolgt Binder. "Dit is geen Moto3-machine en we vechten niet voor de eerste plek, maar om de laatste. Het was wel zijn eerste MotoGP-race na zijn overstap vanuit de Moto3. Hopelijk kan ik nog met hem praten, zodat het in de toekomst verbetert."

Binder is zich van geen kwaad bewust

Binder is verbijsterd over de uitspraken van Gardner en stelt dat hij gewoon hard streed om het laatste puntje. "Ik snap zijn ontevredenheid niet", antwoordt Binder. "Het was een felle strijd en we hebben elkaar vaak genoeg ingehaald. Met name in de laatste ronde ging ik er nog even goed voor zitten. Het was de eerste race van het jaar! Het klopt dat we om slechts de vijftiende positie vochten, maar ik wilde hem gewoon verslaan. Ik wilde de eerste rookie zijn en ik wilde dat punt. Dat is dan ook de reden dat ik nog een aanval aan de binnenkant plaatste, het is niet dat ik hem raakte. Ik moet maar zien wat hij te vertellen heeft. Ik snap niet wat hij bedoelt, voor mij was het puur racen."