Mir teleurgesteld over verloop Qatar: Maar Suzuki gaat terugslaan

Suzuki heeft afgelopen winter grote stappen gemaakt met de nieuwe machine. In de training in Qatar liet het merk dan ook een sterk tempo zien, inclusief de hoogste topsnelheid met de sterkere krachtbron. Mir kwalificeerde zich echter als achtste, maar men verwachtte dat de Spanjaard tijdens de race wel naar de voorhoede kon rijden en voor de overwinning kon vechten. Al vroeg in de Grand Prix kreeg Mir te maken met problemen aan de achterzijde, waardoor er uiteindelijk niet meer inzat dan een zesde eindpositie.

"Het was een fysiek zware race, het tempo lag ontzettend hoog", zegt Mir. "In de laatste vijftien rondjes werd het zeer lastig. Om eerlijk te zijn ben ik teleurgesteld, ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren. Bij de start kwam ik goed weg, mijn gevoel was goed. Uiteindelijk kreeg ik problemen met de voorband, al hadden veel anderen hier volgens mij ook last van. Gezien de zachtere band was dit ook wel normaal. De voorkant bewoog met name vrij veel als je een 1.54 reed. Het probleem werd echter wel minder als je voor iemand reed. Ik denk dat dit wel vrij normaal was."

Mir geeft toe dat Suzuki nog wel moet werken aan de achterkant van de machine. Volgens de Spaanse coureur zakte de achterband vrij vlot weg en daardoor kreeg hij het moeilijk om de motor in het rechte spoor te houden. "Normaal gaan we goed met de banden om. Het is een gebied waar ik altijd zorgvuldig mee omspring", vervolgt hij. "Het is zaak om te begrijpen wat beter kan in de slotfase, al gaat dat een lastige klus worden." De MotoGP-kampioen van 2020 denkt echter niet dat het probleem in de nieuwe krachtbron zit, hij wijt het aan de afstelling van de Suzuki. "De elektronica is logischerwijs ook nog niet perfect, maar ik denk dat het meer met de afstelling te maken heeft. Ook aan het einde van het vorige seizoen worstelde ik vaak in de slotfase van een race."

Ook Rins ontkwam niet aan de problemen

Suzuki-teamgenoot Alex Rins finishte vier seconden achter Mir op de zevende plek. Ook Rins worstelde met de voorband, al denkt hij dat de band misschien iets te zacht was voor de Suzuki. "Het was vreemd, in de beginfase had ik weinig moeite met inhalen. Na mijn inhaalactie op Jorge Martin kwam ik alleen te zitten. Ik wilde vervolgens naar Joan rijden en was aan het pushen, maar kreeg grote problemen met de voorkant. Dit is mij nog niet eerder overkomen. Het remmen ging prima, maar het induiken van een bocht was andere koek. Wellicht was de band te zacht, ik kampte in ieder geval met deze problemen."

De tegenvallende opener van het MotoGP-seizoen zorgt er in ieder geval niet voor dat Mir bij de pakken neer gaat zitten. Hij verwacht dat de Japanners terugslaan. "Het is een feit dat veel andere fabrikanten voor ons staan", gaat Mir verder. "Maar het betrof slechts de eerste race. Ik denk dat de mensen die nu problemen hadden, hier later van af zijn. Hopelijk keert alles terug naar het normale. Als team kunnen we namelijk meer dan alleen vechten voor de top-vijf. Ik maak me geen zorgen, alles wordt beter."