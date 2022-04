Quartararo topt derde training voor GP van Amerika

Het tempo lag vrijdag op de eerste dag in Austin al behoorlijk hoog en dat was slechts een voorbode op de derde training en de kwalificatie. Coureurs waren na afloop van de eerste trainingen al positief over het verbeterde asfalt, al is er voor de lange termijn nog wel werk aan de winkel. Het verbeterde asfalt stelde coureurs al in staat om snellere tijden te rijden, maar de 2.02.542 die Johann Zarco vrijdag reed ging er wel degelijk aan. Aan het begin van de dag konden rijders nog wat tijd besteden aan het vinden van de juiste afstelling, maar halverwege de sessie verschenen de eerste rijders met softs op de baan.

Enea Bastianini was de eerste die met een echt snelle tijd kwam, hij dook met zo’n twaalf minuten te gaan onder de tijd die Zarco vrijdag produceerde. Bastianini klokte 2.02.420, maar het echte vuurwerk moest nog komen. Joan Mir zou op achterstand komen te staan, hij ging in voorbereiding op zijn snelle run onderuit. De oud-wereldkampioen kwam laat in de sessie nog wel op de baan voor een ultieme poging. Verder was het zoeken geblazen naar een goede plek om aan een aanval te beginnen. Iedereen zocht naar een referentie en dat leverde opnieuw waardeloze taferelen op waarbij rijders aan weerszijden van het circuit traag reden om een goed slachtoffer te kiezen.

Marc Marquez en Fabio Quartararo rukten zich als eerste los. Marquez klom op naar de tweede plek, Quartararo verbeterde zich naar de derde plek. Iedereen had op dat moment nog één ronde om hun tijd te verbeteren. Quartararo deed dat opnieuw het beste, hij ging naar 2.02.361 en dat was genoeg voor de koppositie. De 2.02.420 van Bastianini was genoeg voor de tweede plek. Hij was bezig aan een snelle ronde, maar vond Marquez op zijn weg. In de achttiende bocht moest de Gresini-rijder zijn ronde afbreken. Jack Miller kwam wel tot een snelle ronde, hij klom met 2.02.447 op naar de derde plek. Marquez had genoeg aan de vierde plek terwijl Johann Zarco zich niet verbeterde. Hij crashte in de slotseconden van de sessie in bocht 2, maar zijn tijd van vrijdag was genoeg voor plaatsing in Q2. Ook Francesco Bagnaia heeft weer een stap gezet, hij eindigde op de zesde plaats.

Pol Espargaro heeft zijn maagproblemen kunnen verwerken en kwam tot de zevende plaats. Joan Mir had ondanks zijn crash genoeg aan 2.02.874 en de achtste plek. Takaaki Nakagami en Luca Marini plaatsten zich als laatste rechtstreeks voor Q2.

Aleix Espargaro, Alex Rins, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Jorge Martin én beide KTM-fabrieksrijders moeten zich zaterdagmiddag in Q1 melden. De kwalificatie begint om 21.10 uur, direct na de vierde vrije training.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Amerika