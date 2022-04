Jorge Martin claimt pole in schitterende kwalificatie GP van Amerika

Q1: WK-leider Espargaro grijpt naast Q2-plek

We schrijven het wel vaker, maar ook zaterdag waren een heel aantal toprijders aanwezig in het eerste deel van de kwalificatie. Zij waren er in de drie trainingen niet in geslaagd zich te plaatsen bij de eerste tien en moesten daardoor een extra horde nemen om een goede startpositie te veroveren. Waarom de toprijders daar in verwikkeld raken? Er is simpelweg niet genoeg plek voor iedereen in Q2. Suzuki-rijder Alex Rins opende het bal in de vijftien minuten durende eerste kwalificatie. Hij had eerder op de dag pech met een gele vlag toen hij aan een snelle ronde bezig was. Met een 2.02.723 legde hij de lat meteen vrij hoog voor de andere rijders.

Er zaten echter wat kwalificatiekanonnen in Q1. Jorge Martin, dit jaar al goed voor een pole-position, knalde er een fantastische eerste ronde uit. Hij ging naar een 2.02.487 en stond twee tienden onder Rins, die op dat moment nog wel de tweede plek bezette. Intussen was Darryn Binder gecrasht in zijn eerste vliegende ronde. Hij kwam aan de binnenkant van bocht 3 even op de kerbstone en dat leverde een snelle crash op. Ook Remy Gardner ging halverwege de sessie onderuit. Hij deed het in de vierde sector, maar bleef net als Binder ongedeerd. De gele vlaggen hadden, in tegenstelling tot eerder op de dag, geen invloed op de ronden die door anderen geproduceerd werden.

Met zes minuten te gaan werden nog wat nieuwe softs ingezet en begonnen alle rijders aan een tweede run. Aleix Espargaro had na zijn overwinning in Argentinië Q2 gemist en moest aan de bak. Hij stond derde en dat was niet genoeg. Zijn tweede run begon veelbelovend, maar in bocht 8 gleed de Aprilia-man onderuit. Hij kon een nieuwe pole-position én een plek in Q2 vergeten. Intussen was het kat-en-muisspel om een goede referentie begonnen. Verschillende rijders zagen het wel zitten om Jorge Martin te volgen, maar de Pramac Ducati-coureur had daar geen trek in. Hij reed nog wel een vliegende ronde, maar hij verbeterde zich niet. Ook zijn achtervolgers kwamen nergens.

Rins eindigde zodoende op de tweede plek voor WK-leider Espargaro. Maverick Viñales verbeterde zich aan het eind nog wel, hij klom naar de vierde plek. Andrea Dovizioso werd vijfde voor Marco Bezzecchi. KTM heeft echt een rampzalig weekend in Austin, Brad Binder kwam in Q1 niet verder dan de zevende plek. Fabio di Giannantonio werd achtste voor Franco Morbidelli en Miguel Oliveira.

Uitslag: Q1 MotoGP Grand Prix van Amerika

Q2: Ducati domineert op COTA

Met Jorge Martin en Alex Rins was het twaalftal voor Q2 compleet: vijftien minuten om te beslissen wie zondag van pole-position start in de grand Prix van Amerika. Eén ding was duidelijk: Marc Marquez had wel degelijk snelheid, maar op eigen houtje pole-position rijden? Dat leek toch een stap te ver voor de Spanjaard. Hij zocht daarom naar een goede referentie, zoals hij wel vaker deed sinds zijn terugkeer in de MotoGP. Hij kwam er in het eerste deel van Q2 niet aan te pas.

Het waren de Ducati-fabrieksrijders die sterk begonnen. Francesco Bagnaia heeft zijn problemen ogenschijnlijk opgelost, hij kwam tot 2.02.335 in de eerste poging. Jack Miller ging nog iets sneller. De Australiër was acht duizendsten rapper met Jorge Martin op de derde plek. Enea Bastianini ging vroeg in de sessie onderuit in bocht 15, maar herstelde zich nog met dezelfde motor. Een trage val en weinig schade zorgde ervoor dat hij gewoon door kon en dat legde hem geen windeieren. Bastianini noteerde de vierde tijd voor Alex Rins en Marquez.

Fabio Quartararo ging nog een ronde extra door in de eerste run en leek op weg naar een snelle tijd. In bocht 19 ging het echter mis. Quartararo verloor grip aan de voorkant en gleed onderuit. Voor de Fransman werd het een race tegen de klok om nog op de baan te komen, maar dat lukte. Met vier minuten te gaan trok hij op zijn tweede machine naar buiten.

De Ducatisten waren intussen hard onderweg naar pole-position. Bagnaia opende met de snelste tijd. Met 2.02.167 stond hij aan kop. Miller dook eronder met 2.02.042 en dat was een nieuw ronderecord. Martin leek in zijn laatste ronde af te haken toen hij een mindere derde sector noteerde, maar de vierde sector was fenomenaal. De Spanjaard dook in extremis onder de tijd van Miller: 2.02.039 was goed voor pole-position. Hij was drie duizendsten van een seconde sneller dan Miller. Bagnaaia eindigde op de derde plaats met Johann Zarco op de vierde stek. Enea Bastianini maakte de volledige top-vijf van Ducati compleet. Hij eindigde op vijf tienden van polesitter Martin.

Fabio Quartararo was de eerste non-Ducati op de zesde plek. Hij herstelde zich aardig na zijn crash. Alex Rins werd zevende voor Joan Mir en Marc Marquez. Takaaki Nakagami werd tiende met Luca Marini op de elfde plek. Pol Espargaro eindigde op een ruime seconde als twaalfde en laatste.

De MotoGP Grand Prix van Amerika begint zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Q2 MotoGP Grand Prix van Amerika