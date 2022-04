De Amerikaanse Grand Prix van vorig jaar werd overschaduwd door problemen met de asfaltlaag en de hoeveelheid hobbels die ontstonden. Coureurs vonden het daarom onveilig om er langer op die manier te rijden en stelden een ultimatum. Het circuit is sindsdien deels aangepast. Tussen de bochten 2 en 10 en tussen 12 en 16 is een nieuwe laag asfalt aangebracht.

Volgens oud-wereldkampioen Joan Mir een goede ontwikkeling. “In Amerika weet je gewoon dat de circuits over het algemeen iets hobbeliger zijn”, zegt de Suzuki-coureur, die vrijdag de achtste tijd klokte. “Daar moeten we mee leren leven, maar het is al een stuk beter dan vorig jaar. Ik klaag er nu niet over omdat ik weet hoe slecht het was. Het is hobbelig, maar dit jaar is het veilig.”

Gresini-rijder Enea Bastianini is het eens met Mir, maar stelt dat het maken van fouten nu kostbaarder is geworden. “Het is geen grote stap, maar in de bochten 2 en 10 is het zeker beter”, zegt Bastianini. “Het is niet langer gevaarlijk. Nu is het lastiger om een hele goede ronde te rijden, je bent niet snel als je een fout maakt. Het is bijna onmogelijk om bocht 3, 4, 5 en 6 perfect te rijden.”

Op de lange termijn zal er wel gekeken moeten worden naar een andere oplossing, stelt Aprilia-coureur Aleix Espargaro. “Het is inderdaad een stuk beter dan vorig jaar, maar nieuw asfalt is nooit goed als het niet goed gedaan is. Het is beter, maar niet perfect. Het moet volledig vlak zijn en dat is het nog zeker niet. Ten opzichte van vorig jaar is het beter, maar het is nog steeds heel hobbelig en het is nog steeds een moeilijk circuit. Ik weet ook dat dit niet een circuit is dat net zo makkelijk te asfalteren is als Misano of Barcelona, het gaat op en neer. Ze hebben het goed gedaan. Voor dit jaar is het goed, maar voor de toekomst is het nog steeds een punt van discussie.”