MotoGP tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Aragon?

Met zijn dominante overwinning op Silverstone en de tegenvallende prestaties van concurrenten Joan Mir en Francesco Bagnaia heeft Fabio Quartararo een belangrijke stap gezet naar de wereldtitel in de MotoGP. De Fransman heeft een voorsprong van 65 punten met nog zes (of zeven) races te gaan. Het betekent dat hij in de titelstrijd kan gaan rekenen, al wil hij daar zelf nog niet aan denken. Voorlopig bekijkt Quartararo het nog race voor race en is de Grand Prix van Aragon een interessante krachtmeting.

De wedstrijd op MotorLand Aragon stond vorig seizoen vanwege corona twee keer op het programma. Quartararo kwam in de eerste wedstrijd niet in het stuk voor en werd achttiende, de tweede wedstrijd haalde hij de achtste stek. Dat moet dit jaar ongetwijfeld beter, maar er is ook veel veranderd bij Quartararo. Hij heeft aankomend weekend Cal Crutchlow nog eenmaal als teamgenoot voordat Franco Morbidelli in Misano de overstap maakt naar de hoofdmacht. Morbidelli is er dit weekend nog niet bij, zijn plek bij Petronas SRT wordt weer ingenomen door Jake Dixon.

Oud-Yamaha-coureur Maverick Viñales begint daarentegen aan zijn Aprilia-avontuur. Hij debuteert na een succesvolle test nu in competitie op de RS-GP.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Aragon

Ondanks de clash met de Formule 1 houdt de MotoGP in Aragon het vertrouwde tijdschema aan. Het betekent dat de race gewoon zondagmiddag om 14.00 uur van start gaat. Ook de rest van de sessies gedurende het weekend vinden op het gebruikelijke tijdstip plaats. Op vrijdag beginnen de trainingen om 9.55 uur en 14.10 uur. Op zaterdag start de derde training weer om 9.55 uur met de vierde oefensessie om 13.30 uur. Aansluitend begint om 14.10 uur de kwalificatie voor de GP van Aragon.

In het programma is de MotoGP-race zondag opnieuw de derde en laatste race. De Moto3-wedstrijd begint om 11.00 uur met de Moto2-race aansluitend om 12.20 uur. In die klasse komt ook Bo Bendsneyder in actie.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u