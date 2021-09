Viñales maakt in GP van Aragon racedebuut met Aprilia

Viñales werd vorige maand op staande voet ontslagen bij Yamaha nadat hij de motor moedwillig schade wilde toebrengen tijdens de Grand Prix van Stiermarken. De Spanjaard had op dat moment al een overeenkomst met Aprilia, die kort daarna wereldkundig gemaakt werd. Het unieke aspect aan het vertrek bij Yamaha was dat Viñales per direct vrij was om voor zijn nieuwe werkgever in actie te komen, hetgeen hoogst ongebruikelijk is in de MotoGP. Het gaf Viñales de gelegenheid om dinsdag al voor Aprilia in actie te komen tijdens een privétest op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Tijdens die test maakte Viñales direct indruk, zo lieten stemmen binnen Aprilia weten. De officieus snelste tijd van Viñales was een 1.33.0, waarmee hij op de eerste dag met de RS-GP slechts twee seconden langzamer was dan zijn eigen ronderecord met de Yamaha M1 (1.31.077). Niet slecht voor een eerste werkdag. Dat vond het management van Aprilia ook, dat direct de handschoen opgepakt heeft om de Spanjaard in ieder geval tijdens de Grand Prix van Aragon te laten racen.

“De Spaanse coureur heeft indruk gemaakt in zijn eerste contact met het Italiaanse team en debuteert tijdens de Grand Prix van Aragon”, leest de verklaring van Aprilia. “Hij neemt de positie in naast Aleix Espargaro. Lorenzo Savadori zal zich richten op het testteam. Zijn activiteiten op het circuit zullen niet beperkt zijn. Aprilia plant voordeel te pakken van de beschikbare wildcards. De planning voor Savadori wordt bekendgemaakt zodra hij voldoende hersteld is van zijn enkelbreuk in de Grand Prix van Stiermarken.”

Savadori wordt derhalve geslachtofferd, maar de Italiaanse coureur is ook nog niet hersteld van de enkelbreuk die hij tijdens de Grand Prix van Stiermarken opliep. Savadori deed vrijdag op Silverstone een poging om weer te rijden, maar de pijn was te hevig om een volledig raceweekend af te werken. Het is een van de factoren die meespeelde in de beslissing om Viñales toch eerder te brengen, ondanks dat teambaas Massimo Rivola eerder benadrukte geen haast te hebben met de verguisde Yamaha-coureur. Savadori is wel direct bevestigd als Aprilia-testrijder voor 2022.

Tijdens de Britse Grand Prix van afgelopen weekend boekte Aleix Espargaro overigens het eerste echte succes voor Aprilia. De coureur uit Granollers eindigde op de derde plaats en scoorde daarmee Aprilia's eerste 500cc/MotoGP-podium sinds Jeremy McWilliams in de Australische GP van 2000.