Viñales op zijn gemak bij Aprilia: “Dit heb ik lang niet gevoeld”

Het laatste half jaar van Viñales bij Yamaha was niets minder dan een drama. Nadat hij in Assen aankondigde zijn lopende contract in te leveren, was de overgang naar Aprilia al snel een feit. Dat de 27-jarige coureur vervolgens zijn frustraties botvierde op de Yamaha M1 leverde hem een schorsing op en kort daarna ontslag op staande voet. Uniek was echter dat Viñales direct mocht overstappen naar Aprilia, waar deze week een test ingepland werd voor de nieuwste werknemer. Eén zwaluw maakt over het algemeen geen zomer, maar na de eerste testdag waren de beide partijen er al uit: Viñales moet zo snel mogelijk racen met de RS-GP. En dus werd dat voornemen woensdag bevestigd.

Gevraagd naar zijn gevoelens na de test, zei Viñales: “Ik ben waarschijnlijk in mijn leven nog niet vaak zo blij geweest als nu. Na vijf jaar [bij Yamaha] met veel ups en downs, zaken die ik niet begreep. Ik vroeg me af wat er allemaal aan de hand was. Zodra ik op de Aprilia stapte voelde ik mijn potentie weer. Ik weet nu weer wat ik kan en het was goed om dit zo snel te doen en het feit dat ik ook nog de kans heb om zes races te rijden. Dit is veel beter dan slechts vijf testdagen, ik probeer met Aleix [Espargaro] samen te werken aan de 2022-motor en dat is voor mij heel belangrijk.”

Viñales was aanvankelijk nerveus voor zijn debuut op de RS-GP. Dat had vooral te maken met het feit dat het 90 graden V4-motorconcept van Aprilia anders is dan de vier-in-lijn van Yamaha. De transitie viel de Spanjaard echter behoorlijk mee. “Ik had eigenlijk gedacht dat ik tot november zou moeten wachten voor ik met de motor zou testen”, aldus Viñales. “Maar deze kans kwam door mijn vertrek [bij Yamaha] en ook omdat Aprilia mij deze kans gunt. Dat maakt me blij, iedereen werkt keihard en het enthousiasme is zeer duidelijk te merken. Dit is het beste moment om me bij dit team te voegen, zeker nadat ze een podium gescoord hebben. Aleix en [Lorenzo] Savadori hebben geweldig werk verricht, ze waren erg snel en de motor werkt goed. De aanpassing op de motor is wat dat betreft vlotjes verlopen.”

Hij vervolgde: “Het enige waar ik echt aan moet wennen is het remmen, dat is anders. Het is een leerproces omdat de handeling anders is dan met de Yamaha. Ik heb rondjes nodig om dat aan te leren. Aleix is ook iemand die extreem hard remt en daar moet ik van leren, vooral om te zien hoe hij dat doet. Maar dat lukt wel als er eenmaal vertrouwen is.”

Viñales had tijdens de tweedaagse test in Misano maar drie runs nodig om te beseffen dat hij tijdens de Aragon GP wilde racen voor zijn nieuwe werkgever. In de eerste mediasessie sinds zijn vertrek bij Yamaha mocht de coureur niet spreken over de breuk met zijn oude team, maar hij sprak zijn waardering uit voor het feit dat hij direct mocht overstappen naar Aprilia.