Analyse: De complexe taak van MotoGP-bandenleverancier Michelin

Het is een gegeven dat een band een van de meest belangrijke dingen is aan een motorfiets. Het is het enige contact met het asfalt en het gedrag van de banden is onlosmakelijk verbonden aan wat de motor doet. Een vrij essentieel ding dus. Daarbij komt dat de motoren niet allemaal volgens dezelfde filosofie gebouwd zijn, waardoor elke fabrikant weer andere hobbels tegenkomt bij het bouwen van een motorfiets. Al met al genoeg factoren zodat er altijd wel iets aan te merken is op het rubber.

Grote verbeteringen, coureurs heel sensitief

Michelin heeft, zo moeten we concluderen, heel aardig werk verricht de afgelopen jaren. Sinds de overstap van de Bridgestone-banden is de MotoGP competitiever dan ooit tevoren en zitten de merken ook dichter bij elkaar. Toch is er steeds wel wat gemor over de banden. Coureurs klagen erover dat ze soms een slechte band krijgen waarmee ze zich op een bepalend moment niet kunnen verbeteren. Jack Miller suggereerde dat er op zaterdag iets mis was met zijn kwalificatieband. Hij kon zijn rondetijd daardoor op het moment suprême niet meer verbeteren en moest als zevende starten. Het is niet zo dat de banden ineens een stuk slechter zijn, maar coureurs zijn nu eenmaal heel erg sensitief en voelen elke kleine afwijking aan hun motor of band.

Dat de banden vorige week op Silverstone weer in het middelpunt van de belangstelling stonden was van een andere orde. Juist het feit dat Joan Mir en Francesco Bagnaia met die problemen te maken kregen, kan gerust pikant genoemd worden. Beide heren moesten punten op Fabio Quartararo goedmaken om een zaak te doen in de titelstrijd. Mir switchte kort voor de race naar de zachte voorband, dezelfde die ook Quartararo gebruikte. Waar de Yamaha-coureur juist in de tweede helft van de race wist te versnellen, zakte de regerend wereldkampioen weg naar de negende plaats. Hij gaf toe dat de titel daarmee uit het zicht verdwenen was.

Bagnaia kreeg te maken met een soortgelijk probleem en in Oostenrijk moest KTM-rijder Miguel Oliveira opgeven toen er stukken rubber uit zijn voorband sloegen. De foto’s die vervolgens uitlekten van de banden, maakten geen beste indruk. Voor de week erna werden maatregelen genomen door andere compounds in te voeren, maar klachten bleven. Het is niet in het belang van het kampioenschap dat rijders zich kritisch uitlaten over een bandenleverancier, die een miljoenendeal gesloten heeft met de promotor van het kampioenschap. Het bleef dus relatief stil vanuit de coureurs, die inhoudelijk niet echt ingingen op de problemen.

Consistentie van de banden

In gesprek met Motorsport.com gaf Michelin-voorman Pierro Taramasso openheid van zaken. “Wat we gemerkt hebben is dat de slijtage op zondag een stuk hoger lag dan de rest van het weekend, voor zowel de voor- als achterband. Dat is ook wat de extremere bandendrop veroorzaakte. We dachten dat het rond de tiende ronde zou beginnen, maar het kwam veel vroeger. Sommige rijders voelden het al na vijf of zes ronden.” In 2018 werd de Britse Grand Prix afgeblazen door de vele regen, vorig jaar kon er niet gereden worden door corona. Het betekende dat Michelin op een beperkte dataset moest teren, iets wat het hele proces nog complexer maakte. “Silverstone is een circuit waar de banden flink onder druk komen te staan, de consistentie van de banden is altijd een van de moeilijkheden geweest hier. We zijn nu twee jaar niet op dit circuit geweest en we hebben vorig jaar een nieuwe constructie geïntroduceerd, die hebben we op Silverstone nog niet kunnen testen. Dit jaar zien we meer onregelmatigheden, sommige rijders hebben er last van en anderen niet. Het hangt niet af van het type motor, alle zes fabrikanten stonden ook daadwerkelijk in de top-zes.”

Een andere factor in het werk van Michelin is dat de allocatie wat betreft de compounds voor de start van het seizoen gemaakt moet worden. Simulaties over het circuit geven duidelijkheid over het asfalt, maar daarbij kunnen de weersomstandigheden flink afwijken van de vooraf gemaakte simulaties afwijken. Het was tijdens de Britse GP bijvoorbeeld een stuk kouder dan de editie van twee jaar geleden, toen het tropisch was. Dat heeft grote invloed op het gedrag van de banden. “Het is duidelijk dat we bepaalde aspecten van onze voorspellingen moeten verbeteren op basis van de temperatuur, op basis van het racetempo en de gevolgen van een andere compoundkeuze op de grid”, aldus Taramasso. “Vooral in de vierde training, als rijders met een volle tank gaan rijden, moeten we zorgen dat ze zoveel mogelijk rondjes achtereen rijden. Het is niet eenvoudig omdat het qua tijd altijd erg krap is, maar we hebben wel wat zaken om dit soort simulaties te verbeteren en te voorkomen dat er verkeerde keuzes gemaakt worden.”

Heeft corona invloed gehad? "Onzin"

De coronacrisis heeft dus wel degelijk invloed gehad, maar Taramasso ontkent dat het werk in de MotoGP lastiger is geworden. “Dat is onzin, gelukkig hebben we als bedrijf de coronacrisis aardig overleefd. Het bedrijf is gezond, we zijn er goed mee omgegaan. We hebben geen budgetproblemen gehad, het management is nog intact. We hebben alle technologie tot onze beschikking en proberen de oorzaak van deze veranderingen te achterhalen, zonder dat coureurs erover hoeven te klagen.”

Een gebrek aan data op het circuit van Aragon, waar dit weekend gereden wordt, is er niet. Vorig jaar werden er twee raceweekenden afgewerkt op MotorLand. Dat zegt niet alles, maar Michelin staat in ieder geval op scherp in de complexe zoektocht naar de ideale raceband. Vergeet niet: een exclusieve bandenleverancier die niet onder het vergrootglas ligt, is de beste leverancier.