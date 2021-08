Mir ziet titelkansen verdampen na overwinning van Quartararo

De Suzuki-rijder moest vanaf de elfde stek beginnen aan de race en had al snel de aansluiting bij de top-zes te pakken. Waar teamgenoot Alex Rins een sterke tweede helft van de wedstrijd afwerkte, had Mir meer moeite. De zachte voorband zorgde ervoor dat hij terugviel in de tweede fase van de wedstrijd. Quartararo won daarentegen op dominante wijze waardoor zijn voorsprong in het kampioenschap opgelopen is tot 65 punten. Mir denkt dat zijn jacht op de wereldtitel daarmee tot een eind is gekomen, met zijn negende plaats verloor hij flink wat punten. “Het is natuurlijk niet klaar tot de laatste race, dat is duidelijk. Maar ik ben zeer teleurgesteld over vandaag”, reageerde Mir op de vraag van Motorsport.com of de titelstrijd voorbij was.

Met slechts vier podiums in de eerste twaalf races van dit seizoen heeft Mir simpelweg niet genoeg gescoord om zich te mengen in de titelstrijd. “Ik dacht dat we er dit seizoen dichter bij zouden zitten en meer podiums konden scoren. We zijn een paar keer vierde geworden en dat hadden podiums kunnen zijn. Maar er is weinig reden tot optimisme. Het is vreemd wat ons vandaag overkomen is en ik heb er geen verklaring voor. We moeten het proberen te begrijpen.”

Mir koos er op het laatste moment voor de race te starten op de zachte voorband, maar denkt niet dat het invloed heeft gehad op het verloop van de race. “Ik voelde me aan het begin van de wedstrijd heel goed”, legde hij uit. “Ik kon op een goede manier rijden en reed op de plek waar ik aan het eind van de race had willen zitten. Ik had een probleem met de voorband en daardoor verloor ik in de laatste vijf ronden twee of drie seconden. Dit probleem was onbekend voor mij. Ik weet niet of het aan de werking van de band ligt, de winnaar gebruikte dezelfde band. Dat moeten we onderzoeken.”