MotoGP-teams wachten op vracht, trainingen uitgesteld tot zaterdag

De ontbrekende vracht arriveert vrijdag pas op het circuit. De teams hebben niet genoeg tijd de spullen klaar te maken voor de start van het raceweekend, dat normaal op vrijdagochtend zou beginnen. MotoGP-organisator Dorna heeft de planning daarom op de schop gegooid en alle trainingen van vrijdag geschrapt. Het raceweekend begint nu op zaterdag met twee trainingen voor alle klassen waarna de kwalificatie zaterdag laat op de middag plaatselijke tijd verreden wordt. “Logistieke problemen hebben ervoor gezorgd dat het tijdschema voor de Grand Prix van Argentinië omgegooid moet worden”, leest een verklaring van Dorna. “Het was de bedoeling dat de vracht in de week na de GP van Indonesië met vijf vliegtuigen vervoerd zou worden naar Tucuman, een vliegveld vlakbij Termas de Rio Hondo in Argentinië. Door problemen bij twee afzonderlijke vluchten komt de laatste vracht voor de Argentijnse GP pas vrijdag aan in het land. Alle klassen worden hierdoor geraakt waardoor een aangepast tijdschema noodzaak is geworden.”

Motorsport.com kon woensdag reeds melden dat de MotoGP kampt met logistieke problemen. Het was sowieso al een opgave om de vracht tijdig van Indonesië naar Argentinië te krijgen, maar een van de vijf vrachtvliegtuigen van de organisatie is kapotgegaan in het Keniaanse Mombasa. “De problemen ontstonden afgelopen woensdag toen een van de vijf vliegtuigen een probleem kreeg tijdens een technische stop in Mombasa, Kenia", laat de organisatie weten. "Het eerste vliegtuig dat al aangekomen was in Tucuman en vervolgens terugkeerde naar Lombok om meer vracht te halen, kreeg helaas ook te maken met een technisch probleem. Donderdagochtend lokale tijd in Argentinië stond de vracht nog aan de grond in Mombasa. Er is een onderdeel onderweg om het vliegtuig te repareren. Het ene is onderweg vanuit Europa, het andere reserveonderdeel vanuit het Midden-Oosten is inmiddels ook onderweg. Naar verwachting kan het vliegtuig donderdagmiddag vertrekken vanuit Mombasa. Het vliegt dan via Lagos en Brazilië naar Tucuman.” Onder andere de teams van Ducati, Yamaha, Suzuki en KTM zijn getroffen. Ook bandenleverancier Michelin moet het nog stellen zonder vracht, evenals verschillende teams uit Moto2 en Moto3.

Het nieuwe tijdschema betekent concreet dat de coureurs in feite een training van 45 minuten inleveren. Daarentegen wordt de warm-up van zondagochtend wel met tien minuten verlengd. Op zondag, de dag van de race, wordt gewoon het normale schema gevolgd. De MotoGP-race over 25 ronden gaat gewoon om 20.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur lokale tijd) van start.

De Japanse Grand Prix van 2013 werd ook in twee dagen afgewerkt. Dat had toen alles te maken met slecht weer.

Aangepast tijdschema MotoGP Grand Prix van Argentinië:

Dag Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 1 april Geen actie - - Zaterdag 2 april 1e vrije training 15.35u-16.35u 10.35u-11.20u 2e vrije training 18.25u-19.10u 13.25u-14.10u 3e vrije training 21.25u-21.55u 16.25u-16.55u Q1 22.05u-22.20u 17.05u-17.20u Q2 22.30u-22.45u 17.30u-17.45u Zondag 3 april Warm-up 15.30u-16.00u 10.30u-11.00u Race Moto3 17.00u 12.00u Race Moto2 18.20u 13.20u Race MotoGP 20.00u 15.00u