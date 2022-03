Nakagami na positieve coronatest niet aan de start in Argentinië

De Japanse coureur leverde maandag al een positieve test af, nog voordat hij zou afreizen naar Argentinië. De beide tests daarna leverden geen negatief resultaat op waardoor Takaaki Nakagami uitgesloten is van deelname in de race op Termas de Rio Hondo. "De rijder heeft geen last van symptomen en heeft nog twee tests gedaan, die eveneens een positief resultaat hadden", leest de korte verklaring van LCR.

"Helaas kan ik dit weekend niet racen in Argentinië", zegt Nakagami zelf. "Ik vind het heel spijtig voor het team, de sponsoren en de fans. Ik heb verder nergens last van en voel me gezond." De LCR-coureur scoorde in de eerste wedstrijd van het seizoen zes punten door als tiende aan de meet te komen. Net als de andere Honda-rijders beleefde Nakagami in Indonesië een ware nachtmerrie. Een aangepaste band zorgde ervoor dat de piloten van de Japanse formatie het gehele weekend achter de feiten aan liepen.

Met slechts zes punten staat Nakagami, wiens contract aan het eind van dit jaar afloopt, op de veertiende plek in het wereldkampioenschap. Naar verluidt komt er dit weekend geen vervanger voor Nakagami. Honda moet testrijder Stefan Bradl namelijk al inzetten in het fabrieksteam, waar Marc Marquez vanwege diplopie ontbreekt. Het is nog niet duidelijk of Marquez er volgende week in Austin wel bij is, dat is voor Nakagami in ieder geval wel het doel.