Twee van de vijf vliegtuigen die de vracht van de MotoGP-teams vervoeren, kregen deze woensdag in het Keniaanse Mombasa te maken met technische problemen. Mombasa was een tussenstop voor de vrachtvliegtuigen omdat de afstand Lombok – Tucuman niet in een keer te overbruggen is. Op het Keniaanse vliegveld ontstond een probleem met een van de motoren van het vliegtuig. Toen de tweede vanuit Argentinië naar Kenia gestuurd werd om het laatste deel van de vracht op te pikken, bleek ook die te kampen met technische problemen.

Nu wordt verwacht dat de vracht vrijdag alsnog het circuit bereikt, maar er is niet genoeg tijd om de trainingen van de drie klassen op die dag meteen ook af te werken. “We hadden het allemaal goed voorbereid”, zegt Dorna CEO Carmelo Ezpeleta. “We hadden tussen Lombok en Argentinië een extra week om alles te vervoeren, maar een van de vliegtuigen had een probleem. Toen we het andere vliegtuig erop af hadden gestuurd, kreeg ook dat toestel een probleem in Mombasa. We dachten dat de vracht vandaag aan zou komen, maar de problemen werden alleen maar groter. We hebben het betreffende bedrijf gevraagd om onderdelen voor de vluchten te leveren, die komen van Londen en Parijs naar Mombasa. In theorie zouden die vanmiddag in Mombasa aan moeten komen zodat de vliegtuigen gerepareerd kunnen worden. De vracht zou hier dan vrijdagmiddag aan moeten komen.”

Een unieke situatie, erkent Ezpeleta. Hij doet met Dorna al ruim dertig jaar de organisatie van het MotoGP-kampioenschap. “Dit hebben we in al die tijd nog nooit meegemaakt, maar het is een lastige situatie”, aldus Ezpeleta. “Het belangrijkste probleem komt door de oorlog in Oekraïne. Veel vrachtvliegtuigen worden gerund door Russische bedrijven en die vluchten zijn nu verboden. Zo’n 20 procent van de capaciteit voor het vervoeren van luchtvracht is daardoor weggevallen. Er zijn geen vluchten die we kunnen delen, we hadden in principe genoeg tijd om het probleem op te lossen. Maar het feit is dat er niet genoeg vluchten beschikbaar zijn, we hebben geen andere oplossing dan te wachten op de onderdelen waarmee het vliegtuig gerepareerd moet worden en dan hopen we zaterdag te beginnen.”