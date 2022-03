Ducati getroffen door kapot MotoGP-vrachtvliegtuig in Kenia

De MotoGP heeft vijf vrachtvliegtuigen ingezet om de hele paddock na afloop van de Grand Prix van Indonesië naar Termas de Rio Hondo te verplaatsen voor de derde ronde van het seizoen 2022, de Grand Prix van Argentinië. Tijdens deze reis hebben de vliegtuigen een tussenlanding gemaakt in het Keniaanse Mombasa, voordat de oversteek naar Zuid-Amerika gemaakt zou worden. Vier van de vijf vliegtuigen zijn vervolgens op zaterdag in Argentinië gearriveerd, maar één vliegtuig niet.

Een van de vijf vliegtuigen staat namelijk nog aan de grond in Mombasa nadat er een technisch probleem werd geconstateerd, zo heeft Motorsport.com bevestigd gekregen. De MotoGP-organisatie heeft bevestigd dat de reparaties aan het toestel in de afrondende fase zijn beland en dat de vlucht naar Termas de Rio Hondo in de komende dagen gemaakt kan worden.

De vertraging met het vrachtvliegtuig is vooral vervelend voor het fabrieksteam van Ducati en diens klantenteams Gresini Racing en VR46. Naar verluidt ontvangen deze drie teams op zijn vroegst pas donderdag hun vracht en dat stelt hun voor een zware klus om de opbouw van de pitboxen en de motoren in verhoogd tempo uit te voeren. Vrijdagochtend worden de teams om 10.50 uur lokale tijd op de afspraak verwacht voor de eerste vrije training. De overige teams zijn niet getroffen door het defecte vrachtvliegtuig en hebben dus langer de tijd om alles op te bouwen op Termas de Rio Hondo.

Het bezoek van de MotoGP aan Argentinië is de eerste sinds begin 2020 de coronapandemie uitbrak. Zowel in 2020 als in 2021 stond de race wel op de oorspronkelijke kalender, maar kon die door de gevolgen van het virus niet doorgaan. Afgelopen oktober stak de MotoGP de Atlantische Oceaan al wel over voor de GP van de Verenigde Staten, terwijl Indonesië het eerste Aziatische land is dat sinds 2019 een MotoGP-race organiseerde.

Marc Marquez is er in Argentinië opnieuw niet bij. De Honda-coureur won de laatste editie van de race in 2019, maar is momenteel opnieuw herstellende van dubbelzien. Dat liep hij op bij een zware crash in de warm-up voor de GP van Indonesië, waardoor hij een hersenschudding opliep en niet kon racen.