Marc Marquez niet aan de start in GP van Argentinië

Marc Marquez kwam in de warm-up voor de Grand Prix van Indonesië zwaar ten val toen de achterband weggleed in een van de snelle bochten. De coureur hield geen breuken over aan de val, maar werd uit voorzorg aan de kant gehouden in de race. Eenmaal onderweg naar huis kreeg Marquez weer last van diplopie, waarbij dubbel zicht optreedt. De coureur had hier in oktober na zijn valpartij tijdens een motorcrosstraining ook al last van, waarna hij halverwege januari voldoende hersteld was om weer volle bak te trainen.

De nieuwste blessure is minder ernstig en de Spaanse rijder boekt wel degelijk progressie, maar Marquez is niet tijdig hersteld voor de double-header in Argentinië. Dat laat Repsol Honda dinsdagochtend weten. "Marc Marquez is maandag bij zijn oogarts Dr. Sánchez Dalmau geweest, waar hij een tweede onderzoek heeft ondergaan na zijn val in de warm-up in Indonesië", leest de verklaring van Honda. "Onderzoek heeft uitgewezen dat er een duidelijke verbetering van de situatie is en dat het er voor de toekomst goed uitziet. Maar net zoals de vorige keer met zijn diplopie, moet Marquez vooral rust houden en regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. De Repsol Honda-rijder mist de aankomende ronde van het wereldkampioenschap in Argentinië en focust zich op zijn herstel."

Oud-Moto2-wereldkampioen Stefan Bradl mag hoogstwaarschijnlijk als reserve komen opdraven als gelegenheidsploegmaat van Pol Espargaro. Dat is nog niet bevestigd.

