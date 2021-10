Miller domineert vrijdagse trainingen voor GP Emilia-Romagna

Na de drijfnatte openingstraining voor de Grand Prix van Emilia-Romagna waren de weergoden de coureurs vrijdagmiddag iets gunstiger gezind. Het was droog bij aanvang van de tweede training, maar dat nam niet weg dat het asfalt nog altijd behoorlijk nat was. Dat zou gedurende de sessie ook zo blijven, hoewel de omstandigheden steeds beter werden en de tijden werden steeds sneller.

Voor Pol Espargaro was het geen eenvoudige sessie. De Spanjaard vond gedurende de sessie steeds meer tijd, maar kwam met een kwartier te gaan hard ten val in bocht 13. Espargaro bleef ongedeerd, maar de coureur was ziedend om het feit dat hij zich vergaloppeerde op een van de snelste stukken van het circuit. Espargaro keerde overigens vrij snel terug in de pitbox en keerde terug op de baan, maar tot een snelle tijd kwam hij niet meer.

De snelste tijd kwam op naam van Jack Miller, die met 1.41.305 aan kop stond in de tweede training. De Australiër werkte zijn snelste ronde af op een set gebruikte regenbanden en was daarmee ruim sneller dan Johann Zarco, de lijstaanvoerder in de ochtend. De Fransman van Pramac was negen tienden langzamer dan Miller. Aleix Espargaro werkte een anonieme sessie af, maar stond er aan het eind toch weer goed bij. Hij klokte de derde tijd en was daarmee de laatste die binnen een seconde van Miller eindigde.

Iker Lecuona werd vierde voor Miguel Oliveira en Luca Marini. Lorenzo Savadori, Aprilia-wildcard in de GP van Emilia-Romagna, kwam tot de zevende stek. Francesco Bagnaia bleef in de middagsessie overeind nadat hij vrijdagochtend even ten val kwam. Bagnaia klokte de achtste tijd voor Danilo Petrucci en Jorge Martin. Een groot aantal namen kwam dus niet in het stuk voor in wat mogelijk de droogste sessie voor de kwalificatie is geweest.

Joan Mir eindigde als elfde voor Enea Bastianini en Alex Marquez. Marc Marquez werd veertiende voor Alex Rins en klassementsleider Fabio Quartararo. De Fransman was op de natte baan 1,7 seconde langzamer dan Miller en kwam er wederom niet aan te pas. Brad Binder werd zeventiende voor Michele Pirro, de wildcard van Ducati. Pol Espargaro werd negentiende voor Franco Morbidelli, Maverick Viñales en Valentino Rossi. Takaaki Nakagami viel behoorlijk tegen op de voorlaatste plek, Andrea Dovizioso was de hekkensluiter.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Emilia-Romagna