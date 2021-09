Marquez: “Ik wilde het proberen, zelfs met risico van een crash”

Bagnaia en Marquez maakten er een schitterende strijd van in de slotfase van de Grand Prix van Aragon. De gehele race reed het tweetal vooraan en de mannen erachter konden het tempo niet volgen. Marquez schaduwde de leidende Ducati zonder echt een aanval te wagen, maar daar bracht hij drie ronden voor het einde verandering in. Meerdere keren zette hij zijn fiets naast die van Bagnaia, om de Italiaan meteen daarna te zien counteren. In de laatste ronde deed Marquez nog een ultieme poging in bocht 12, maar hij ging wijd en moest daarna genoegen nemen met de tweede positie.

“Het was zwaar voor mij”, verklaarde Marquez na afloop van de race op Motorland Aragon. De afgelopen weken waren niet makkelijk voor de Spanjaard, die desondanks niet meteen genoegen wilde nemen met de tweede stek. “Ik ben in de twee voorgaande races gecrasht, had dit weekend nog twee crashes, een seizoen dat niet makkelijk is geweest, dus een podium was in deze omstandigheden goed geweest. Maar ik zou niet blij zijn als ik het niet had geprobeerd. Ik heb het op alle delen van het circuit geprobeerd. Ik wilde het graag proberen, zelfs met het risico dat ik zou crashen. Ik wist dat ik gevaar liep om te verliezen, want ook als ik hem op het achterste rechte stuk passeerde kwam hij terug. Het was niet mogelijk, maar ik ben heel blij dat ik op het podium sta.”

Snelheid Bagnaia ietwat onverwacht

Bagnaia had op iedere aanval van Marquez een passend antwoord en behaalde zo zijn eerste MotoGP-zege. “Pecco reed een geweldige race en had geweldige snelheid. Ik verwachtte niet dat hij zo snel zou zijn in deze hitte”, erkende Marquez, die overigens vermoedt dat hij en Honda in de komende races terugkeren in de realiteit. “In het begin probeerde ik banden te sparen, maar ik moest hard pushen om hem te kunnen volgen. Met waar we vandaan komen en hoe we ervoor staan, voelt deze tweede plek als een succes. Dit is voor mij een speciaal circuit en ik weet dat we volgende week in Misano terugkeren in de realiteit. De realiteit is niet de tiende plek, maar vijfde of zesde. We moeten dus blijven werken en dan zullen we zien.”

Met zijn tweede plek in Aragon heeft Marquez weer wat progressie geboekt in het kampioenschap. Hij heeft Jorge Martin en Alex Rins nu achter zich gelaten in het klassement, waarin hij momenteel de tiende plaats bezet met 79 punten.